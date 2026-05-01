الخط الحديدي الحجازي يعيد تشغيل رحلاته إلى الجيزة

4 ساعات ago
وطنا اليوم:استأنفت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي، الجمعة، تشغيل رحلاتها إلى محطة الجيزة.
وقالت المؤسسة، عبر صفحتها على فيسبوك، إن استئناف التشغيل جاء بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل التي أُجريت على السكة الحديدية، وذلك لضمان أعلى معايير السلامة والجودة.
وأوضحت أن الرحلات ستكون متاحة يومي الجمعة والسبت، داعية الراغبين إلى الحجز عبر التواصل على الرقم 0799053016.


