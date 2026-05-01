المرأة عالية القيمة لن تميزيها بشكلها، ولا بأناقتها، ولا بمستوى تعليمها

د. عطا أبو الحاج

المرأة عالية القيمة تميزيها بحدودها الشخصية.

تميزيها بحزمها عند قول كلمة “لا”، وعدم ترددها عن الرحيل عن أي مكان او علاقة لا ترى فيها تقديراً وتثميناً لوجودها وجوهرها.

المرأة الجديرة بالتقدير.. لا تستجدي التقدير!

هي تفرض ذلك فرضاً في تعاملاتها، لأنها ممتلئة بالتقدير لذاتها.

لن تجدي في حياتها رجلاً يسرح ويمرح على مزاجه، ولا صديقة تمزح بقلة ادب وتبتسم لها، ولا قريباً بذيئاً تبرر له افعاله.

وستجدي انها تعيش حياة ملكية في الجودة بمعايير تتناسب مع قيمتها الحقيقية.

المرأة عالية القيمة لا تبرر بقاؤها في علاقة سامة او هلامية بأعذار العاطفة او الإحتياجات او “الحاجة للسند”!!

المرأة عالية القيمة لا تحتاج لماركات، ولا لزوج، ولا لشهادات، ولا لغير ذلك لتثبت انها قيّمة.

هي تؤمن وتحس وتدرك انها ثمينة لدرجة لا تحتاج بها اثبات ذلك لأحد

وهي ترحل بسهولة عن كل مالا يليق بها لأنها تعاف كل ماقد يسمم نفسها وقلبها كما تعاف الأكل العِفن الذي قد يسمم بدنها.

المرأة عالية القيمة تؤمن انها القيمة ذاتها

وتحافظ على نقاء جوهرها ولا تقبل النقاش او المساومة على ذلك.

وتدرك أن مهما كسبت اضافات جميلة لحياتها تبقى هي بجوهرها النقي العنصر الأساسي والأعمق والأبهى.