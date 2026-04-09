وزير الزراعة: موسم الزيتون سيكون مبشرًا من حيث الإنتاج والجودة

وطنا اليوم:التقى وزير الزراعة صائب الخريسات الخميس نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة لأصحاب المعاصر ومنتجي الزيتون الأردنية الجديد، لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير القطاع.

وأكد الخريسات خلال اللقاء أهمية قطاع الزيتون كإحدى الركائز الأساسية في القطاع الزراعي وحرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز تنافسيته محلياً وخارجياً، مشيراً إلى أن موسم الزيتون لهذا العام سيكون موسماً مبشراً من حيث الإنتاج والجودة، في ظل الموسم المطري المميز.

وأشار إلى الإجراءات التي انتهجتها الوزارة فيما يخص تنظيم استيراد زيت الزيتون، بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلي دون التأثير على المنتج الوطني، والحفاظ على استقرار الأسعار وتوفيره بأسعار معقولة للمواطنين، مع السماح بالتصدير للمحافظة على الأسواق التقليدية وتعزيز حضور المنتج الأردني فيها.

وتطرق إلى جهود وزارة الزراعة في مكافحة غش زيت الزيتون، بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة، من خلال تكثيف الرقابة والفحوصات المخبرية، بما يحافظ على جودة المنتج ويعزز ثقة المستهلك.

من جانبهم، ثمّن نقيب وأعضاء النقابة جهود وزارة الزراعة في دعم القطاع وتطويره والاستجابة لمطالب العاملين فيه، مؤكدين أهمية استمرار الشراكة والتنسيق بما يسهم في تجاوز التحديات وتعزيز استدامة هذا القطاع الحيوي.