تجارة عمّان ومركز التوثيق الملكي يوقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب والترميم والأرشفة

وطنا اليوم: وقّعت غرفة تجارة عمّان ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تعزيز التعاون المؤسسي في مجالات التدريب والتأهيل المتخصص، لا سيما في قطاع الأرشفة وإدارة الوثائق والتحول الرقمي.

ووقّع الاتفاقية عن الغرفة رئيس مجلس إدارتها العين خليل الحاج توفيق، وعن المركز مديره العام الاستاذ الدكتور مهند مبيضين.

وتهدف الاتفاقية إلى إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص في الأرشفة الورقية والإلكترونية، يشمل محاور متعددة، أبرزها إدارة المستودعات الوثائقية، والإطار القانوني لإدارة الوثائق، والتحول الرقمي، وأمن المعلومات، وترميم الوثائق والمخطوطات، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والعلمية بين الجانبين.

كما تتضمن الاتفاقية تصميم وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة داخل المملكة وخارجها، وتسويقها، وإصدار شهادات مشتركة للمشاركين، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات العلاقة.

وأكد الحاج توفيق حرص غرفة تجارة عمّان على تطوير خدماتها ورفع كفاءة الكوادر العاملة في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية المنبثقة عن هذه الاتفاقية ستكون متاحة لكافة الراغبين، وليس فقط لمنتسبي الغرفة، من خلال أكاديمية الغرفة ومرافقها التدريبية، بما يسهم في تعميم الفائدة وتعزيز القدرات المؤسسية على مستوى الاقتصاد الوطني.

وبيّن أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو نقل الخبرات المتخصصة وتعزيز القدرات المؤسسية، لا سيما في مجالات التحول الرقمي وإدارة المعرفة وترميم وارشفة الوثائق وأمن المعلومات.

من جانبه، أعرب الدكتور مبيضين عن اعتزاز مركز التوثيق الملكي بهذه الشراكة، مؤكدًا استعداد المركز لتسخير خبراته الفنية والعلمية في مجالات الأرشفة والتوثيق والتحول الرقمي، بما يدعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لتعزيز التكامل المؤسسي ونشر أفضل الممارسات في إدارة الوثائق وحمايتها، بما يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.

حضر توقيع الاتفاقية نائب مدير عام المركز ريهام المصري وعضو مجلس ادارة الغرفة علاء الدين ديرانية ونائب مدير عام الغرفة بشار مقبل