أمانة عمان تبدأ تحويل ديونها البالغة مليار دينار إلى صكوك إسلامية

9 أبريل 2026
وطنا اليوم:باشرت أمانة عمان بإجراءات تحويل ديونها البالغة (950) مليون دينار إلى صكوك إسلامية، في خطوة لتصحيح مسارها الاقتصادي والخدمي للاستفادة من تخفيض فوائد المديونية القائمة من 8.25% سنويا إلى ما يقارب 6%، لتحقق انخفاضا بقرابة 20 مليون دينار سنويا من كلفة الدين القائم، والتي ستعود على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحسب المدير التنفيذي في الدائرة المالية بأمانة عمان الدكتور إبراهيم الزيود، فإن 70% من ديون أمانة عمان الحالية كانت بسبب إجراءات استملاك الأراضي لغايات المنفعة العامة ومنها الشوارع.
وأضاف أنه من المتوقع خلال الـ3 أشهر القادمة سيتم تصكيك مبلغ 400 مليون دينار، في حين ستكون الدفعتان الثانية والثالثة خلال السنة الحالية بواقع 300 مليون دينار لكل دفعة، بعد التنسيق مع البنك المركزي استنادا إلى قرار مجلس الوزراء.
وكانت أمانة عمان أجرت تقييما لموجوداتها من الأراضي عام 2019 من قبل شركة عقارية متخصصة، حيث بلغت قيمتها 2.4 مليار.
وبموافقة مجلس الوزراء على الصكوك الإسلامية سيتحول الدين البالغ مليار دينار من ديون إلى صكوك توسع الفرصة الاستثمارية إلى البنوك والشركات والأفراد.
الخبير في الاقتصاد السياسي زيان زوانة، اعتبر أن تحويل أمانة عمان لديونها إلى صكوك إسلامية توجه سليم يساهم في تخفيف كلفة الدين، لأن شروط الصكوك الإسلامية بشكل عام أفضل من المتبعة في شروط مديونيتها التجارية القائمة حاليا.
وأضاف الخبير زوانة، أن المديونية بالنسبة لحجم أمانة عمان تعتبر كبيرة جدا وبالتالي قرار التحويل يصب في مصلحة الأمانة، مؤكدا أن موافقة الحكومة تشكل لها أو توجيها لذلك، سياسة مالية أفضل من المتبعة خلال السنوات الماضية، علما بأن الحكومة قامت خلال السنة الماضية باتباع نفس هذا النهج الذي خفض نسبيا من كلفة أحد قروضها الذي سددته باستبدال جزء منه بصكوك إسلامية ووفرت بعض الكلف نتيجة لذلك.
كما أشار إلى أن توجه أمانة عمان هذا يحتاج لسياسة مالية وإدارية أفضل في ظل ما هو معروف من ارتفاع كلفها الإدارية غير اللازمة وغير المدرة للدخل، كما هي إدارة محفظتها من الأصول خاصة الأراضي؛ إذ إنه بدون ذلك ستبقى ترزح تحت أعباء مديونية ثقيلة الكلفة، سواء كانت صكوكا إسلامية أو قروضا تجارية، مما يقود أيضا لضرورة إصلاح ملف “الإدارة المحلية” ومنها أمانة عمان والبلديات وبنك تنمية المدن والقرى، وكلها ترزح تحت أعباء مالية وإدارية تجعلها عاجزة عن القيام بدورها الاقتصادي والتنموي والخدمي.


24 ساعة
00:55

حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريباً

20:40

Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimer’s Disease

19:43

مندوباً عن الملك وولي العهد…العيسوي يعزي عشيرتي الرقاد والمعايطة

18:10

خليفات : عمليات تحديث آليات “الموبايل كرين” خيارا استراتيجيا حتى لا يتوقف عمل ميناء العقبه

17:44

وزير الصحه يتفقد عددا من المواقع الصحية في محافظتي الكرك والطفيلة

17:31

الشبرية… إرث الشجاعة ورسالة الوفاء

15:30

الدكتور محمد أنور أبوكف يلقي محاضرة متخصصة في مؤتمر جدة لجراحة الأعصاب

15:27

وزير البيئة يزور مصنع “معادن المدينة” ويؤكد تشجيع وتعزيز مشاريع إعادة التدوير والاقتصاد الأخضر

15:13

“أردننا جنة” يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي

15:11

الرئيس اللبناني أسير حزب الله… 

13:23

عاجل | الدفاع السعودية: وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبد العزيز ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجية

13:16

باكستان تحاول اقناع نائب الرئيس الامريكي بتمديد زيارته لتهيئة الظروف للتوصل لاتفاق نهائي مع ايران

وفيات
وفيات الجمعة 10-4-2026ابو الحاج يعزي عشيرة الحويانعزاء وامتنان في مصاب أليموفيات الخميس 9-4-2026وفيات الاربعاء 8-4-2026