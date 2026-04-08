تهديد إيراني يعيد التوتر لمضيق هرمز.. وقف ناقلات النفط بعد انتهاك إسرائيل وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:أفادت مصادر في قطاع الشحن البحري بأن عدداً من السفن في منطقة الخليج تلقى رسائل يُعتقد أنها صادرة عن البحرية الإيرانية، تفيد بأن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً أمام حركة الملاحة.
وأضافت المصادر أن الرسائل تضمنت تحذيرات مباشرة لمالكي السفن، بضرورة الحصول على إذن مسبق من إيران لعبور المياه، مشيرة إلى أن عدم الامتثال قد يعرض السفن للاستهداف والتدمير.
وأفادت وكالة فارس الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، إيقاف ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز بعد “انتهاك وقف إطلاق النار” من إسرائيل.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه حالة الغموض بشأن وضع الملاحة في المضيق، رغم إعلان وقف إطلاق النار، ما يثير مخاوف جديدة بشأن سلاسل الإمداد وتدفقات الطاقة العالمية.
قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، اليوم الأربعاء، إن مضيق هرمز مفتوح وستبدأ حركة السفن خلاله.
وأوضح هيغسيث، أن إيران ستسمح بمرور السفن، وأن مضيق هرمز مفتوح، والتجارة ستتدفق، مضيفاً أن التهديدات الأميركية لقدرة إيران على تصدير الطاقة دفعت طهران إلى التوصل إلى اتفاق.
وفي سياق متصل، أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، عن مرور أول سفينة عبر مضيق هرمز بإذن من إيران بعد وقف إطلاق النار.
جاء تغيير موقف دونالد ترامب الرئيس الأميركي، قبل وقت قصير من الموعد النهائي الذي حدده لإيران لفتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة 20% من النفط العالمي، أو مواجهة هجمات واسعة النطاق على بنيتها التحتية المدنية، وفق وكالة “رويترز”.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي “سيكون هذا وقفاً لإطلاق النار من الجانبين!”، بعد أن هدد في وقت سابق أمس الثلاثاء بأن “حضارة بأكملها ستفنى الليلة” إذا لم تتم تلبية مطالبه.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في بيان اليوم الأربعاء إن بلاده ستوقف هجماتها إذا توقفت الهجمات عليها، وإن المرور الآمن عبر مضيق هرمز سيكون ممكناً لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية.


