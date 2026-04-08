السعودية تشمل الشاحنات الأردنية بقرار رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاما لمدة 6 أشهر

3 ساعات ago
السعودية تشمل الشاحنات الأردنية بقرار رفع العمر التشغيلي إلى 22 عاما لمدة 6 أشهر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة النقل عن شمول الشاحنات الأردنية بقرار السعودية القاضي برفع العمر التشغيلي للشاحنات إلى 22 عاماً لمدة ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع النقل البري وتعزيز انسيابية حركة الشحن بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي، جمع الأمين العام لوزارة النقل فارس أبو دية، ووكيل الهيئة العامة للنقل البري في السعودية عبد المجيد الطاسان، وبمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية من الجانبين، لبحث واقع قطاع النقل البري في ظل الظروف الراهنة في المنطقة.
وأكّد الجانب السعودي خلال اللقاء أن القرار يشمل الشاحنات الأردنية، ما من شأنه تخفيف الأعباء التشغيلية على شركات النقل، وتعزيز كفاءة الأسطول العامل على الخطوط الدولية، إضافة إلى تسهيل حركة البضائع وتحقيق مرونة أكبر في العمليات اللوجستية.
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك لمعالجة أي تحديات تواجه القطاع، بما يضمن استدامة العمل وتطوير الخدمات، ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن والسعودية.


