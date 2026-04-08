استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار

وطنا اليوم:عبرت سفينتان مضيق هرمز منذ أن وافقت إيران على إعادة فتحه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة، وفقا لبيانات موقع “مارين ترافيك” لتتبع حركة الملاحة البحرية.
وجاء في حساب “مارين ترافيك” على منصة إكس أن سفينة الشحن “إن جي إيرث” المملوكة لشركة يونانية، عبرت المضيق عند الساعة 8:44 من يوم الأربعاء بتوقيت غرينيتش، فيما عبرت السفينة “دايتون بيتش” التي ترفع علم ليبيريا قبلها عند الساعة 6:59 “بعد وقت قصير من مغادرتها مرفأ بندر عباس”.
يأتي ذلك بعد ساعات على توصل الولايات المتحدة وإيران ليل الثلاثاء الأربعاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين يقضي بفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة.


