وطنا اليوم:اظهرت نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الاصناف التي وردت اليوم وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراجعا واضحا بأسعار الخضار.
وبحسب النشرة فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 35 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البندورة 30- 45 قرشا، الثوم الأخضر 50-70 قرشا، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 25 – 45 قرشا، الزهرة 30- 60 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 50 – 125 قرشا، الملفوف 15- 18 قرشا، الملوخية 50-70 قرشا، والموز البلدي 50 – 75 قرشا.
وبلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2094 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 346 طنا والورقيات 202 طن.
تراجع واضح بأسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء
وطنا اليوم:اظهرت نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الاصناف التي وردت اليوم وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراجعا واضحا بأسعار الخضار.