تراجع واضح بأسعار الخضار في السوق المركزي الأربعاء

وطنا اليوم:اظهرت نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الاصناف التي وردت اليوم وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام تراجعا واضحا بأسعار الخضار.

وبحسب النشرة فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 20- 35 قرشا، البطاطا 20- 40 قرشا، البندورة 30- 45 قرشا، الثوم الأخضر 50-70 قرشا، الجزر 20- 40 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 25 – 45 قرشا، الزهرة 30- 60 قرشا، الكوسا 20- 40 قرشا، الليمون 50 – 125 قرشا، الملفوف 15- 18 قرشا، الملوخية 50-70 قرشا، والموز البلدي 50 – 75 قرشا.

وبلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2094 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 346 طنا والورقيات 202 طن.