الخط الحجازي يستقبل وزراء النقل الاردني والسوري والتركي

وطنا اليوم:شهدت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زيارة رسمية لوزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين ، ونظيريه التركي السيد عبدالقادر أورال أوغلو ، والسوري الدكتور يعرب بدر، في إطار تعزيز التعاون المشترك وإبراز أهمية الإرث السككي في المنطقة.

واستعرض مدير عام المؤسسة الدكتور زاهي خليل، خلال الزيارة، عرضاً مرئياً تناول فيه نشأة المؤسسة وأبرز إنجازاتها والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير قطاع النقل السككي في المملكة.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية شملت المتحفين القديم والجديد، حيث اطلع الوفد على المقتنيات التاريخية التي كانت تُستخدم خلال رحلات الحج عبر الخط الحجازي، والتي كانت تنطلق من دمشق وصولاً إلى المدينة المنورة مروراً بالأراضي الأردنية.

كما شملت الجولة زيارة المشاغل الفنية داخل المؤسسة، حيث تم الاطلاع على آليات صيانة القاطرات والعربات، والجهود المبذولة للحفاظ على هذا الموروث التاريخي وتشغيله وفق أحدث المعايير.

من جانبه، أكد وزير النقل الأردني الدكتور نضال القطامين اعتزاز الأردن بهذا الإرث التاريخي، مشيراً إلى أن الخط الحجازي يُعد نواة النقل السككي في المملكة. وأضاف أن المؤسسة تعمل على تسيير رحلات سياحية أسبوعية إلى المناطق الشمالية والجنوبية، بما يسهم في تنشيط السياحة وزيارة المواقع الأثرية القريبة من مسار الخط.

وفي سياق متصل، أشار القطامين إلى انطلاق أول شاحنة من الأردن عبر الأراضي السورية وصولاً إلى تركيا، في خطوة تعكس عودة الحركة التجارية بين الدول الثلاث، وتمهد لاستئناف الربط التجاري مع الأسواق الأوروبية، بما يعزز التعاون الاقتصادي الإقليمي ويعيد إحياء مسارات النقل التاريخية.

بدوره، أوضح مدير عام المؤسسة الدكتور زاهي خليل أن المتحف الجديد ممول من الجمهورية التركية، ويُعد من أوائل المتاحف المتخصصة في المجال السككي على مستوى الشرق الأوسط، لما سيضمه من مقتنيات تراثية ومخططات تاريخية، إضافة إلى مكتبة متخصصة واستخدام أحدث التقنيات في العرض المرئي لمسار الخط والمحطات والقاطرات البخارية وقاطرات الديزل.