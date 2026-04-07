محفظة Orange Money الأردن تطلق عروضاً مميزة للحوالات الدولية إلى مصر بالتعاون مع أورنج كاش

وطنا اليوم:امتداداً للعروض الحصرية من Orange Money، تتيح المحفظة الإلكترونية لمستخدميها إرسال الحوالات المالية إلى أورنج كاش في مصر دون أي عمولة تحويل. ووفقاً لمعايير الحملة، يحصل المستقبِل على مكافآت مالية تصل لـ 700 جنيه وفرصة لربح تذكرة طيران (من القاهرة إلى عمّان) أو (من عمّان إلى القاهرة) للمشتركين الأكثر استقبالاً للحوالات خلال الحملة.

وتساهم هذه المبادرة الممتدة حتى 30 حزيران 2026 في دعم الحركات المالية الآمنة والسلسة لمستخدمي المحفظة الإلكترونية. وبصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، تلتزم أورنج الأردن بتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر ابتكاراتها الذكية وحلول الدفع الموثوقة.

وأكدت الشركة أن هذه الحملة تمثّل خطوة استراتيجية تعكس ريادتها في نطاق الشمول المالي، وحرصها المتواصل على تمكين زبائنها في كافة أنحاء المملكة عن طريق تزويدهم بتجربة رقمية ذات كفاءة عالية وتلبية احتياجاتهم على المستويين المحلي والعالمي.

وتستمر Orange Money في تقديم الخدمات والعروض النوعية، حيث طرحت حملة استرداد نقدي بنسبة 10% عند الشراء ببطاقات الفيزا خاصتها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأم، إلى جانب إطلاق خدمة “تحويشة” التي توفر مرونة تامة في الادخار وإدارة الأموال.

