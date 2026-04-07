محفظة Orange Money الأردن تطلق عروضاً مميزة للحوالات الدولية إلى مصر بالتعاون مع أورنج كاش

3 ساعات ago
وطنا اليوم:امتداداً للعروض الحصرية من Orange Money، تتيح المحفظة الإلكترونية لمستخدميها إرسال الحوالات المالية إلى أورنج كاش في مصر دون أي عمولة تحويل. ووفقاً لمعايير الحملة، يحصل المستقبِل على مكافآت مالية تصل لـ 700 جنيه وفرصة لربح تذكرة طيران (من القاهرة إلى عمّان) أو (من عمّان إلى القاهرة) للمشتركين الأكثر استقبالاً للحوالات خلال الحملة.
وتساهم هذه المبادرة الممتدة حتى 30 حزيران 2026 في دعم الحركات المالية الآمنة والسلسة لمستخدمي المحفظة الإلكترونية. وبصفتها المزوّد الرقمي الرائد والمسؤول، تلتزم أورنج الأردن بتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية عبر ابتكاراتها الذكية وحلول الدفع الموثوقة.
وأكدت الشركة أن هذه الحملة تمثّل خطوة استراتيجية تعكس ريادتها في نطاق الشمول المالي، وحرصها المتواصل على تمكين زبائنها في كافة أنحاء المملكة عن طريق تزويدهم بتجربة رقمية ذات كفاءة عالية وتلبية احتياجاتهم على المستويين المحلي والعالمي.
وتستمر Orange Money في تقديم الخدمات والعروض النوعية، حيث طرحت حملة استرداد نقدي بنسبة 10% عند الشراء ببطاقات الفيزا خاصتها بالتزامن مع شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الأم، إلى جانب إطلاق خدمة “تحويشة” التي توفر مرونة تامة في الادخار وإدارة الأموال.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo/orangemoney


24 ساعة
21:48

كابيتال بنك ينظم فعالية صحية لموظفيه بمناسبة يوم الصحة العالمي

20:52

سقوط شظايا صاروخ بعد اعتراضه في منطقة وادي الحور

20:48

مشروع وطني للنقل المدرسي يخدم أكثر من 9 آلاف طالب في الجنوب

20:18

مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين في جنوب لبنان وتحذير بحري للمدنيين

20:11

الخط الحجازي يستقبل وزراء النقل الاردني والسوري والتركي

20:04

إسرائيلية تتمنى سقوط صاروخ إيراني على منزلها فما القصة؟

19:51

البيت الأبيض ينفي عزم الولايات المتحدة استخدام السلاح النووي في إيران

19:49

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشيرة العميان

19:40

وزير الأشغال يتفقد سير العمل بمشاريع حيوية في معان والكرك

19:38

رئيس الوزراء يستقبل وزيرَي النقل السُّوري والتُّركي

19:35

الأردن والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقيتين لدعم السياحة والحفاظ على التراث

19:26

الصين وروسيا تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار فتح مضيق هرمز

وفيات
وفيات الثلاثاء 7-4-2026وفيات الاثنين 6-4-2026وفيات الأحد 5-4-2026وفيات الجمعة 3 – 4 – 2026جامعة البترا تنعى والدة نائب رئيس مجلس الأمناء معالي الأستاذ الدكتور رضا شبلي الخوالدة