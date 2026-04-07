رئيس الوزراء يزور مصانع البوتاس العربية في غور الصافي ويطمئن على سير عمليات الإنتاج والتصدير

د. حسان يشيد بأداء شركة البوتاس العربية ويؤكد حرص الحكومة على دعم القطاعات الإنتاجية

م. أبو هديب: طلب عالمي متنامٍ على الأسمدة والبوتاس الأردني يحافظ على حضوره في الأسواق الدولية.

د. النسور: عمليات الإنتاج والتصدير تسير بوتيرة أعلى من السابق بفضل حلول تشغيلية ولوجستية مرنة

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان أهمية الدور الذي تضطلع به شركة البوتاس العربية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الصادرات الأردنية، مشيداً بالأداء التشغيلي والإنتاجي الذي تحققه الشركة واستمرار عملياتها الإنتاجية والتصديرية بكفاءة، رغم التحديات الإقليمية.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية امس قام بها رئيس الوزراء إلى مصانع شركة البوتاس العربية في منطقة غور الصافي جنوبي المملكة، حيث اطلع على سير العمليات الإنتاجية والتصديرية في الشركة والجهود المبذولة لضمان استمرارية العمل وتلبية الطلب العالمي المتنامي على منتجات البوتاس والأسمدة، مؤكداً حرص الحكومة واستعدادها الكامل لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقطاعات الإنتاجية الحيوية، بما يضمن استمرارية أعمالها بشكل طبيعي ودون أي عوائق.

وكان في استقبال رئيس الوزراء، رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب، والرئيس التنفيذي الدكتور معن النسور، إلى جانب أعضاء الإدارة التنفيذية في الشركة، حيث قدموا إيجازاً حول سير العمليات التشغيلية والإنتاجية، ومستوى الأداء الذي تحققه الشركة في مختلف مواقع العمل، إضافة إلى الجهود التي تبذلها لضمان استمرارية الإنتاج والتصدير في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية المهندس شحادة أبو هديب أن الطلب العالمي على الأسمدة والبوتاس لا يزال يشهد نمواً متواصلاً، مشيراً إلى أن الشركة تواصل تلبية احتياجات الأسواق العالمية من خلال المحافظة على مستويات إنتاج وتصدير مستقرة تعكس متانة عملياتها التشغيلية وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات الأسواق الدولية.

وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة تعمل وفق خطط تشغيلية واستثمارية واضحة تهدف إلى تعزيز الطاقة الإنتاجية ورفع كفاءة العمليات الصناعية، إلى جانب التركيز على تطوير الصناعات المرتبطة بالبوتاس بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة أكبر وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.

وأشار المهندس أبو هديب، إلى أن النتائج التشغيلية التي تحققها الشركة تعكس نهجاً مؤسسياً يقوم على التخطيط طويل المدى والاستثمار المستمر في تطوير البنية الإنتاجية والتقنية، إلى جانب الشراكة الفاعلة مع مختلف الجهات الوطنية بما يعزز قدرة الشركة على مواصلة دورها كمصدر رئيسي للصادرات الوطنية وداعم أساسي للاقتصاد الأردني.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور معن النسور أن عمليات الإنتاج والشحن والتصدير تسير بشكل طبيعي وبوتيرة أعلى من الفترات السابقة، حيث تواصل الشركة تلبية الطلب العالمي المتزايد على منتجات البوتاس والأسمدة مع استمرار عمليات الشحن من موانئ التصدير في مدينة العقبة إلى الأسواق العالمية المختلفة.

وأضاف الدكتور النسور، أن الشركة تمكنت من المحافظة على كفاءة عملياتها التشغيلية في ظل التحديات الإقليمية من خلال تطبيق حلول لوجستية مرنة ومبتكرة تضمن استمرارية سلاسل التزويد وتدفق الصادرات إلى مختلف الأسواق دون انقطاع.

وبيّن الدكتور النسور، أن هذه النتائج تأتي نتيجة للجهود التي تبذلها كوادر الشركة في مختلف مواقع العمل، إلى جانب الخطط التشغيلية والاستثمارية التي تنفذها الشركة بهدف رفع الطاقة الإنتاجية وتعزيز كفاءة العمليات الصناعية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع الإنتاج.

وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المشاريع التوسعية والاستثمارية التي تنفذها شركة البوتاس العربية حالياً، والتي تهدف إلى زيادة كميات الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للصناعات المرتبطة بالبوتاس، بما يسهم في تعزيز الحصة السوقية للشركة في الأسواق العالمية وترسيخ مكانة الأردن كأحد المنتجين الرئيسيين لمادة البوتاس على المستوى الدولي.

وتأتي هذه الزيارة انطلاقاً من حرص رئيس الوزراء على متابعة أعمال الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للنهوض بالاقتصاد الوطني. كما تعد هذه الزيارة تأكيداً على أهمية الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية الكبرى لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتدعيم قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة الظروف الإقليمية والدولية.