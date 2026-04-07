تمدد الطاقة الشمسية المنزلية في أوروبا.. وألمانيا في الصدارة

وطنا اليوم:تشهد أوروبا توسعاً سريعاً في استخدام الطاقة الشمسية المنزلية، خاصة الأنظمة الصغيرة التي تُوصَل مباشرة بالمقبس الكهربائي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على إمدادات الوقود الأحفوري.

ووفق تحليل لمنظمة SolarPower Europe، وفّرت الطاقة الشمسية للقارة أكثر من 100 مليون يورو يومياً منذ بداية مارس عبر تقليل استيراد الغاز، أي نحو 3 مليارات يورو خلال شهر واحد. وقد يصل إجمالي التوفير إلى 67.5 مليار يورو في عام 2026 إذا استمرت أسعار الغاز بالارتفاع.

ما هي الطاقة الشمسية الموصولة بالمقبس؟

تعرف في أوروبا باسم Plug-in Solar، وهي ألواح شمسية صغيرة تُثبت عادة على الشرفات أو التراسات وتُوصل مباشرة بمقبس الكهرباء في المنزل دون الحاجة لتركيب معقد. وتُعد خياراً مناسباً خصوصاً للمستأجرين أو سكان الشقق.

ألمانيا تقود الانتشار

تتصدر Germany هذا المجال، حيث تم تركيب أكثر من مليون نظام بين 2022 و2025، بدعم من حوافز حكومية مثل تعرفة تغذية الشبكة وإلغاء ضريبة القيمة المضافة.

كما انخفضت أسعار هذه الأنظمة بشكل ملحوظ: النماذج الصغيرة: نحو 200 يورو، والأنظمة الأكبر مع بطاريات: أقل من 1000 يورو، وتستطيع هذه الأنظمة استرداد تكلفتها خلال عامين إلى ستة أعوام عبر تقليل فواتير الكهرباء.

انتشار أوروبي متزايد

باتت هذه الأنظمة قانونية في معظم دول الاتحاد الأوروبي، بينما بدأت دول مثل إسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة بتوسيع استخدامها، مع طرحها للبيع حتى في متاجر التجزئة.

ويرى خبراء أن هذه التقنية قد تغطي نحو 2% من الطلب على الكهرباء في ألمانيا بحلول 2045، ضمن مساعي أوروبا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.