حسان يطلع على خطط ومشاريع التوسعة الجديدة لـ البوتاس العربية وبرومين الأردن

وطنا اليوم:زار رئيس الوزراء جعفر حسان، الاثنين، شركة البوتاس العربية وشركة برومين الأردن في منطقة غور الصافي في الأغوار الجنوبية، واطلع على خطط ومشاريع التوسعة الجديدة للشركتين.

وحققت شركتا “برومين الأردن” و”البوتاس” نجاحات في زيادة الإنتاج وتلبية الطَّلب المتزايد في الأسواق العالميَّة عبر فتح أسواق جديدة، وسلاسل التوريد فيهما تعمل بكل كفاءة رغم الظروف الرَّاهنة التي تمرُّ بها المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود شركتي البوتاس وبرومين الأردن في تنفيذ العديد من المبادرات في إطار المسؤولية المجتمعية في مجالات التعليم والصحة والبيئة والاستدامة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركتين شحادة أبو هديب إن حركة الإنتاج والشحن والتصدير تسير بشكل طبيعي، والشركتان طبقتا حلولاً لوجستية مبتكرة لضمان استمرار سلاسل التزويد لعملاء الشركتين في مختلف دول العالم.

وأضاف أبو هديب أن “البوتاس العربيَّة” حققت أعلى نسبة إنتاج في الربع الأول من العام الحالي في تاريخها، مشيرا إلى أن مصنع شركة البوتاس العربية يصدر منتجاته لـ 59 دولة حول العالم ووصل حجم إنتاجه العام الماضي إلى 2.85 مليون طن والشركة توظف 1514 موظَّفاً وعاملاً جميعهم أردنيون، 48% منهم من أبناء المنطقة.

وأشار إلى أن شركة برومين الأردن ثاني أكبر منتج لمادة البرومين في العالم وتقوم بتصدير منتجاتها التي تبلغ 230 ألف طن العام الماضي لأكثر من 34 دولة في العالم وتوظف 773 موظفاً موظَّفاً وعاملاً جميعهم أردنيون.

ولفت إلى أن شركة “البوتاس” عملت على تطوير 6 منتجات جديدة إضافيَّة، أدَّت إلى الوصول لعدد أكبر من المستوردين في أوروبا والبرازيل وأسواق آسيوية جديدة.

وبين أبو هديب أن “البوتاس” و”برومين الأردن” تنفذان مشروعين استراتيجيين للتوسعة بقيمة تصل إلى قرابة 2 مليار دولار.

وتبلغ كلفة مشروع التوسعة الجنوبي لشركة البوتاس 1.1 مليار دولار وكلفة مشروع التوسعة لشركة برومين بقيمة 800 مليون دولار؛ بهدف تعزيز قدراتهما الإنتاجية والوصول إلى أسواق جديدة.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة توفير فرص التدريب لأبناء وبنات المنطقة لإشغال الوظائف التي تستحدثها مشاريع التوسعة في الشركتين.