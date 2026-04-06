الحرب تلهب البنزين والديزل عالميا.. تعرف إلى أعلى الدول وأقلها أسعارا

وطنا اليوم:دفعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسعار النفط إلى موجة صعود جديدة، مع اتساع المخاوف من طول أمد القتال وتهديدات الإمداد عبر مضيق هرمز، وفي أحدث موجة صعود واسعة هذا الأسبوع، قفز خام برنت 7.8% إلى نحو 109 دولارات للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 11.3% إلى 111.54 دولارا، في وقت تجاوز فيه متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون لأول مرة منذ 2022، وبذلك لم يعد أثر الحرب محصورا في سوق الخام، بل انتقل بوضوح إلى أسعار الوقود التي يدفعها المستهلكون.

وحسب البيانات التي أوردها موقع غلوبال بترول برايسز، في 30 مارس/آذار الماضي، بلغ متوسط سعر البنزين عالميا 1.44 دولارا للتر، ومتوسط سعر الديزل 1.51 دولارا للتر.

في هذا التقرير نستعرض أسعار البنزين والديزل (السولار) الأعلى والأقل في دول العالم مع التركيز على العالم العربي في قوائم خاصة، وذلك استنادا إلى موقع غلوبال بترول برايسز، ومواقع رسمية عربية.

تعتمد البيانات التالية على سعر اللتر بالدولار، والمقصود بنزين أوكتان 95 أو أقرب بديل له حيث لا يتوافر هذا النوع، وعند مقارنة البيانات يتم قياس الزيادات من 23 فبراير/شباط إلى 30 مارس/آذار، مع تحديث أسبوعي لبعض الأسواق وتحديث شهري للأسواق الأكثر تنظيما.

تكشف البيانات أن خريطة الأسعار لا تتحرك في اتجاه واحد؛ فالدول الأعلى سعرا ليست بالضرورة هي الأسرع ارتفاعا منذ اندلاع الحرب، لأن سعر اللتر النهائي لا تحدده كلفة النفط الخام وحدها، بل أيضا الضرائب والدعم وآليات التسعير الحكومية، ولهذا تتصدر هونغ كونغ وشمال غرب أوروبا قائمة أعلى الأسعار، وتتذيلها الدول النفطية أو التي تدعم الأسعار.

أعلى أسعار البنزين في العالم

وفيما يلي الأسعار الأعلى في بلدان العالم للتر الواحد من البنزين بالدولار:

هونغ كونغ (الصين): 4.106.

ملاوي: 2.858.

هولندا: 2.736.

الدنمارك: 2.663.

سنغافورة: 2.545.

ألمانيا: 2.422.

ليختنشتاين: 2.414.

ألبانيا: 2.390.

اليونان: 2.364.

النرويج: 2.361.

أقل أسعار البنزين في العالم

وفيما يلي الأسعار الأقل في بلدان العالم للتر الواحد من البنزين بالدولار:

ليبيا: 0.023.

إيران: 0.029.

فنزويلا: 0.035.

أنغولا: 0.327.

الكويت: 0.339.

الجزائر: 0.353.

تركمانستان: 0.428.

مصر: 0.440.

كازاخستان: 0.514.

قطر: 0.563.

وعربيا، تبدو الصورة أكثر تباينا؛ فالأردن يتصدر البنزين عربيا، بينما يتصدر المغرب الديزل، في حين تظهر دول الخليج في الشريحة الأقل سعرا نسبيا، لكن بدرجات مختلفة تبعا لآليات التسعير الشهرية وحجم تمرير الصدمة النفطية إلى المستهلك النهائي.

أعلى أسعار البنزين في الدول العربية

الأردن: 1.693 دولار للتر.

المغرب: 1.647 دولار للتر.

لبنان: 1.209 دولار للتر.

الإمارات: 0.893 دولار للتر.

تونس: 0.862 دولار للتر.

سوريا: 0.855 دولار للتر.

السودان: 0.700 دولار للتر.

العراق: 0.649 دولار للتر.

عُمان: 0.622 دولار للتر.

البحرين: 0.622 دولار للتر.

السعودية: 0.621 دولار للتر.

قطر: 0.563 دولار للتر.

مصر: 0.440 دولار للتر.

الجزائر: 0.353 دولار للتر.

الكويت: 0.339 دولار للتر.

ليبيا: 0.023 دولار للتر.

أسعار الديزل (السولار) في الدول العربية

المغرب: 1.548 دولار للتر.

الإمارات: 1.277 دولار.

لبنان: 1.194 دولار.

الأردن: 1.016 دولار.

سوريا: 0.755 دولار.

تونس: 0.753 دولار.

عُمان: 0.671 دولار.

السودان: 0.656 دولار.

قطر: 0.563 دولار.

البحرين: 0.530 دولار.

السعودية: 0.477 دولار

مصر: 0.376 دولار

الكويت: 0.372 دولار

الجزائر: 0.233 دولار.

ليبيا: 0.023 دولار.

ولا يتضمن مصدر البيانات المشار إليه جميع الدول العربية الـ22؛ فبعض البلدان العربية الأخرى لا تظهر في لقطة المقارنة الحالية، لذلك اقتصر السرد العربي هنا على الدول الواردة فعلا في القوائم المنشورة للمصدر نفسه.

وإذا كان ترتيب الأسعار الحالية يكشف أين يباع الوقود بأعلى وأدنى المستويات، فثمة وجه آخر للأزمة، وهي أين ارتفعت الأسعار بأسرع وتيرة منذ 23 فبراير/شباط 2026.

ويوضح موقع غلوبال بترول برايسز أن الأسواق المحررة تتحرك بسرعة أكبر، بينما تتأخر الأسواق المنظمة أو المدعومة في تمرير الصدمة النفطية إلى المستهلك النهائي.

أعلى نسب ارتفاع أسعار البنزين في دول العالم

وفيما يلي أعلى الزيادات في بلدان العالم لأسعار البنزين منذ 23 فبراير/شباط وحتى 30 مارس/ آذار:

ميانمار (بورما): 100.0%.

الفلبين: 71.6%.

ماليزيا: 52.4%.

أستراليا: 46.5%.

الإمارات: 40.8%.

كمبوديا: 39.3%.

زيمبابوي: 39.1%.

لاوس: 36.2%.

بيرو: 35.6%.

غواتيمالا: 34.4%.

أعلى نسب ارتفاع أسعار الديزل (السولار) في دول العالم

فيما يلي أعلى الزيادات في بلدان العالم لأسعار الديزل منذ 23 فبراير/شباط حتى 30 مارس/آذار الماضي:

ميانمار (بورما): 119.9%.

لاوس: 117.5%.

الفلبين: 111.0%.

كمبوديا: 92.0%.

فيتنام: 91.3%.

الإمارات: 86.1%.

ماليزيا: 84.6%.

لبنان: 70.3%.

أستراليا: 64.1%.

مولدوفا: 56.3%.

وعربيا، لا تتطابق خريطة الأعلى سعرا مع خريطة الأسرع ارتفاعا؛ فالأردن يتصدر البنزين الحالي، والمغرب يتصدر الديزل الحالي، لكن من زاوية الزيادة منذ بدء الحرب تتقدم الإمارات ولبنان والمغرب على بقية الأسواق العربية الظاهرة في صفحة التغيرات، وتقتصر القوائم التالية على الدول العربية التي تظهر لها نسب تغير في صفحة التتبع نفسها لدى المصدر.

أعلى نسب ارتفاع أسعار البنزين في الدول العربية

فيما يلي أعلى الزيادات في الدول العربية لأسعار البنزين منذ 23 فبراير/شباطحتى 30 مارس/آذار :

الإمارات: 40.8%.

لبنان: 32.4%.

المغرب: 26.9%.

الأردن: 15.9%.

مصر: 14.3%.

وهذه هي أعلى الزيادات العربية في البنزين ضمن البلدان التي تعرض لها صفحة التتبع نسبا واضحة.

أعلى نسب ارتفاع أسعار الديزل (السولار) في الدول العربية

وفيما يلي أعلى الزيادات في الدول العربية لأسعار الديزل منذ 23 فبراير/شباط حتى 30 مارس/آذار:

الإمارات: 86.1%.

لبنان: 70.3%.

المغرب: 37.6%.

مصر: 17.1%.

الأردن: 11.6%.

قطر: 7.9%.