الجغبير يدعو الى بناء شراكة صناعية متقدمة بين الأردن والمغرب

الجغبير: زيارة مثمرة لوفد الطاقة النيابية الى الرباط والدار البيضاء

الجغبير: تم خلال الزيارة بحث التعاون في مجال صناعة بطاريات تخزين الطاقة وصناعة السيارات

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير أهمية تعزيز اللقاءات بين القطاعين الخاص الأردني والمغربي في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال زيارة وفد لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية الى المملكة المغربية، والتي شارك فيها، اضافة الى أعضاء اللجنة النيابية كل من الدكتور إسلام العزازمة والمهندسة مي الحراحشة والمهندس خضر بني خالد والمهندسة راكين أبو هنية والنائب صالح أبو تايه

ودعا الجغبير خلال هذه الزيارة لقاء رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في الدار البيضاء حسان بركاتي، الى بناء شراكة صناعية متقدمة بين الأردن والمغرب. حيث عكس اللقاء عمق العلاقات الأخوية الأردنية المغربية، وتم خلاله بحث آليات زيادة حجم التجارة البينية بين البلدين وتعزيز مفهوم الإحلال التجاري بما يدعم الصناعات الوطنية ويحقق قيمة مضافة للاقتصادين.

كما تم بحث خلال اللقاء بحث التعاون في مجال صناعة بطاريات تخزين الطاقة ونقل الخبرات في الصناعات المرتبطة بالطاقة إضافة إلى الاستفادة من التجربة المغربية في قطاع صناعة السيارات، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد من القطاع الخاص المغربي إلى الأردن للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وبحث إمكانيات إقامة شراكات استراتيجية.

كما شهدت الزيارة عقد لقاء مع وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية رياض مزور، وتم خلال اللقاء بحث فرص الاستثمار المشتركة خاصة في تطوير المناطق الصناعية الخضراء وتعزيز الصناعات التحويلية المرتبطة بقطاع التعدين وبناء سلاسل قيمة صناعية متكاملة بين البلدين بما يحقق قيمة مضافة عالية ويوفر فرص عمل مستدامة

وأكد الوفد الأردني أهمية الاستفادة من التجربة المغربية في تطوير المناطق الصناعية وجذب الاستثمارات الكبرى وربط السياسات الصناعية بسياسات الطاقة بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات الصناعية في الأسواق العالمية كما تم التأكيد على ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصنيعها محلياً لما لذلك من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو

وفي ختام اللقاء تم التأكيد على أهمية مواءمة السياسات الصناعية والطاقية وتطوير الحوافز الاستثمارية وإزالة المعيقات التشريعية والتنظيمية بما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة.

وخلال لقاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، بحث الجانبان تسريع إجراءات إعداد وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك في مجال الطاقة المتجددة بين وزارتي الطاقة في البلدين بما يفتح المجال أمام إطلاق مشاريع مشتركة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والهيدروجين الأخضر وبما يعزز فرص الاستثمار ونقل الخبرات بين الجانبين، خصوصا وأن الأردن يمتلك مقومات متقدمة في قطاع الطاقة تشمل بنية تحتية كهربائية مستقرة ونسباً متنامية من مساهمة الطاقة المتجددة إضافة إلى موقع استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للربط الطاقي مؤكداً أن الأولوية في المرحلة المقبلة تتركز على تخفيض كلف الطاقة على القطاع الصناعي وتعزيز كفاءة الشبكات وتطوير حلول تخزين الطاقة

وعقد الوفد الأردني خلال الزيارة اجتماعاً مع نائب رئيس مجلس النواب المغربي السيد محمد غياث وكذلك لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب المغربي برئاسة عبد العزيز لشهب، وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والقطاعات الإنتاجية، وبحث آليات تبادل الخبرات التي تخدم التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين الشقيقين.

واشاد الجغبير بحرص لجنة الطاقة النيابية ممثلة برئيسها واعضائها على مشاركة ممثل لغرف الصناعة في زيارة المملكة المغربية الشقيقة، مؤكدا ان ذلك يعكس حرص مجلس النواب على تعزيز الشراكة بين المجلس وغرف الصناعة، خصوصا في ظل ظروف اقتصادية محلية وإقليمية استثنائية تتطلب التعاون والتنسيق، وفقاً لرؤية التحديث الاقتصادي التي تشكل أساس مسيرتنا الاقتصادية والتشاركية. موضحا ان القطاع الصناعي هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل، لما يتميز به القطاع من تشابك وتداخل مع كافة القطاعات الاقتصاديه الاخرى.