بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ بتنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن الاقتصادي

وطنا اليوم:بدأت بعثة صندوق النقد الدولي، اعتبارا من الخميس الماضي، وعبر تقنية الاتصال المرئي، تنفيذ المراجعة الخامسة في عمّان.

وعقدت بعثة الصندوق عدة اجتماعات مع الفريق الاقتصادي في الحكومة وجرى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية تحت المراجعة الخامسة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الثانية ضمن ترتيبات الاستدامة المالية مع الأردن.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ المراجعة الخامسة على هامش أعمال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، خلال تواجد الفريق الاقتصادي الحكومي في واشنطن، بحسب المصدر.

وتأتي هذه المراجعات، بعد أن أقرّ المجلس التنفيذي للصندوق، في كانون الأول، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن.

ومن المقرر أن يسفر نجاح المراجعة الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم بتسهيل الصندوق، عن إتاحة دفعة جديدة بقيمة 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (قرابة 130 مليون دولار).

كما يسفر نجاح المراجعة الثانية ضمن ترتيبات مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن قرابة 110 ملايين دولار أميركي ضمن مرفق الصلابة والاستدامة دعمًا للبرنامج الاقتصادي.