الحكومة الكويتية: محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه أصبحت خارج الخدمة

5 أبريل 2026
وطنا اليوم:ضربت مسيرات إيرانية محطات توليد الطاقة ومحطات تحلية المياه ووزارة النفط الكويتية.
وأعلنت الحكومة الكويتية أن هجوماً بطائرات مسيرة إيرانية ألحق أضراراً بمحطتي توليد طاقة ومحطة تحلية مياه.
وذكر بيان الحكومة أن المحطات أصبحت خارج الخدمة.
وقالت فاطمة جوهر حياة المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت في بيان صحفي إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ باشرت أعمالها وفق خطط الطوارئ المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن سالمة واستقرار منظومتي الكهرباء والماء حيث إنها تمثل أولوية قصوى.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء والماء الكويتية أن جميع الفرق الفنية تعمل على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمات.
وكانت الهجمات الإيرانية قد تسببت سابقاً بأضرار جسيمة لمجمع مكاتب حكومية وأضرمت النيران في وزارة النفط الكويتية.
في ذات السياق، أعلنت وزارة المالية الكويتية عن وقوع أضرار عقب “استهداف مبنى مجمع الوزارات بطائرة مسيرة معادية جراء العدوان الإيراني”.
وأضافت أن الهجوم “أسفر عن أضرار مادية جسيمة بالمبنى ولا إصابات بشرية”، مشيرة إلى تعليق الزيارات للمجمع وأن المسؤولين سيعملون يوم الأحد عن بعد.


