انطلاق حملة “روحها بترد الروح” على حافلات النقل العام في عمّان لتعزيز السياحة إلى العقبة ووادي رم

وطنا اليوم -امين المعايطه

في إطار جهودها المستمرة لتنشيط السياحة المحلية، أطلقت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حملة إعلانية جديدة ضمن الحملة الوطنية “روحها بترد الروح”، في خطوة تهدف إلى الترويج لمدينتي العقبة ووادي رم كوجهتين سياحيتين جاذبتين على مدار العام.



وأكد مفوض شؤون السياحة والشباب الدكتور ثابت النابلسي أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للمبادرة التي أطلقتها السلطة في كانون الأول 2025، مشيراً إلى أن التوجه الحالي يركز على توسيع نطاق الوصول إلى الفئات المستهدفة وتعزيز الأثر الترويجي من خلال توظيف وسائل إعلانية مبتكرة في التواصل مع الجمهور بشكل مباشر.



وأوضح النابلسي أن الحملة تضمنت إطلاق إعلانات على 12 حافلة من حافلات النقل العام في العاصمة عمّان، لتغطي مختلف مناطقها، بما يسهم في إيصال الرسائل الترويجية إلى شريحة واسعة من المواطنين.



وبيّن النابلسي ، أن الحافلات انطلقت مطلع نيسان الحالي، وستستمر لمدة ثلاثة أشهر، حاملة رسائل بصرية تعكس تنوع المنتج السياحي في العقبة ووادي رم، وتبرز ما تتمتعان به من مقومات طبيعية وتجارب سياحية فريدة، تشجع على زيارتهما كخيار مثالي للرحلات والاستجمام.



وتأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية متكاملة تنفذها سلطة العقبة، تستهدف دعم القطاع السياحي وتعزيز الحركة السياحية الداخلية، بما ينعكس إيجابا في تحفيز الاقتصاد المحلي ورفد مختلف القطاعات المرتبطة به .