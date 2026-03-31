أنجلينا جولي بملامح غريبة.. هل خضعت لتجميل سري؟

وطنا اليوم:أثارت النجمة العالمية أنجلينا جولي موجة من التكهنات بين معجبيها بعد ظهورها الأخير في مدينة شنغهاي الصينية، حيث زعم البعض أن ملامحها بدت “غير مألوفة” وبعيدة عن شكلها المعتاد، مما فتح باب التساؤلات حول خضوعها لعمليات تجميل سرية.

وظهرت جولي، البالغة من العمر 50 عامًا، في حدث تجميلي لعلامة “توم فورد” كأول سفيرة عالمية للماركة. واعتمدت إطلالة بسيطة بفستان أبيض وحمرة شفاه حمراء صارخة، مع شعر بلون أشقر رمادي.

ورغم أناقتها، ضجت منصة “X” بتعليقات تشكك في ملامحها؛ حيث قال أحد المتابعين: “هذه لا تشبه أنجلينا التي نعرفها”، بينما لاحظ آخرون “فقدًا في التعبير” يجعله يبدو “مصنعًا” أكثر من كونه بشريًا.

في المقابل، دافع البعض عنها مشيرين إلى أن التقدم في السن أمر طبيعي، ولا يمكن توقع بقائها بملامح عام 2005.

ونقلت تقارير عن مصادر مقربة أن جولي تمر بفترة إرهاق شديد نتيجة الحرب القانونية المستمرة مع طليقها براد بيت حول مزرعة “ميرابال” الفرنسية، حيث لا يزال يستنزف طاقتها وأموالها. إضافة إلى الضغوط النفسية والجسدية، حيث يبلغ وزنها حوالي 45 كجم فقط، حيث تفقد شهيتها تمامًا عند الشعور بالتوتر.

وقالت مصادر مقربة من النجمة، إن ظهروها الأخير غلب عليه مزيج من التعب، الإرهاق الجسدي، والتقدم الطبيعي في السن هو التفسير الأرجح لتبدل ملامح “أيقونة هوليوود”، بعيدًا عن مشرط الجراح الذي لطالما نفت اللجوء إليه.