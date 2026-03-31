جمعية الفنادق تشكر الحكومة لدعمها القطاع السياحي

وطنا اليوم:أصدرت جمعية الفنادق الأردنية كتاب شكر وتقدير وعرفان إلى الحكومة الأردنية، تقديراً للجهود المتميزة التي بذلتها في دعم القطاع السياحي، لا سيما القطاع الفندقي، من خلال الحزمة الحكومية الأخيرة التي ركزت على تعزيز الاستقرار التشغيلي وضمان استمرارية المنشآت السياحية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأعربت الجمعية عن تقديرها العميق لدور دولة الرئيس ومعالي وزير السياحة والآثار، وكافة الجهات المعنية، في دعم هذا القطاع الحيوي، ومتابعتهم الحثيثة لضمان تمكين المنشآت السياحية من المحافظة على استمراريتها وتشغيلها بكفاءة، مما يعكس فهماً عميقاً لأهمية حماية الاستثمارات القائمة وصون المكتسبات التشغيلية والاقتصادية للقطاع.

وأكدت الجمعية أن الحفاظ على الاستثمارات القائمة في القطاع السياحي، بكل ما تحمله من خبرات تراكمية وبنية تشغيلية ورأس مال بشري مؤهل، يشكل قيمة استراتيجية تتجاوز أحياناً استقطاب الاستثمارات الجديدة، لما له من أثر مباشر على الاستقرار الاقتصادي والتشغيلي للقطاع.

كما نوهت الجمعية بالنهج التشاركي والمرن الذي اتبعته الحكومة في تقديم الدعم، مؤكدةً أن هذه الخطوات الإيجابية تمثل قاعدة ثابتة لتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد أهمية استمرار هذا الدعم، بما يشمل تطوير وخلق حزم جديدة تتماشى مع الواقع الراهن في حال استمرار أي تحديات، مع الحفاظ على الطابع الإيجابي والنهج البنّاء للتعاون المشترك.

وفي ختام بيانها، جدّدت الجمعية شكرها واعتزازها بكافة الجهود المبذولة من قبل الدولة، معتبرةً أن هذه المبادرات تعكس حرصاً حقيقياً على دعم القطاع السياحي وحماية استمراريته، وتؤكد التزام الجمعية بمواصلة العمل بروح إيجابية لدعم هذا القطاع الحيوي.

مرفق: صورة كتاب الشكر والتقدير الصادر عن الجمعية