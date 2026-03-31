المناطق الحرة تبحث مع وفد كوري تعليمات وإجراءات المطابقة للمركبات

المناطق الحرة تبحث مع وفد كوري تعليمات وإجراءات المطابقة للمركبات

وطنا اليوم:بحثت هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية خلال لقائها وفدا من السفارة الكورية في عمّان، مستجدات تعليمات وإجراءات المطابقة للمركبات، وتحديات استيراد السيارات المستعملة من جمهورية كوريا الجنوبية إلى المنطقة الحرة الزرقاء والسوق المحلية.
وجرى خلال اللقاء مع الوفد، ممثلاً بالقسم التجاري والمكتب التجاري الكوري، والذي ضم كلاً من المديرة العامة/الملحقية التجارية هانا كيم، ونائب المدير العام جاي ووت جو، والمدير المساعد أحمد الشيخ خليل، استعراض التطورات المرتبطة بهذا الملف، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع الجهات الرسمية في الأردن وكوريا الجنوبية.
وأكد نائب رئيس الهيئة المهندس عامر الجيوسي، أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهم، في ظل التحديات التي تواجه قطاع استيراد المركبات، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش بشكل تفصيلي الخطوات التي قامت بها السفارة والمكتب التجاري الكوري وهيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، بما في ذلك مراجعاتهم مع مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة، لبحث إمكانية اعتماد شهادة المطابقة الكورية للمركبات المستوردة.
وأوضح خلال اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة، أن الجانب الكوري عرض نتائج العمل الفني الذي أُنجز لمقارنة المواصفات الفنية للمركبات الكورية مع نظيراتها المستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا، بما يعزز فرص اعتمادها ضمن الأطر التنظيمية المعمول بها في المملكة.
وأشار إلى أن النقاش تطرق أيضاً إلى أبرز المعيقات التي تعترض انسيابية الاستيراد، وفي مقدمتها ارتفاع كلف الشحن البحري، واضطرابات سلاسل التزويد، إضافة إلى تحديات تتعلق بإجراءات التأشيرات للتجار الراغبين بالسفر إلى كوريا الجنوبية، وما يترتب على ذلك من ارتفاع في الكلف التشغيلية.


