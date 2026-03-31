للمرة الأولى منذ 3 سنوات: أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 4 دولارات للجالون

وطنا اليوم:كشفت بيانات حديثة صادرة عن خدمة تتبع أسعار الوقود (جاز بدي)، أن متوسط سعر التجزئة للبنزين على مستوى الولايات المتحدة قد كسر حاجز أربعة دولارات للجالون الواحد، يوم أمس الاثنين.

أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات
يعد هذا الارتفاع هو الأول من نوعه الذي يتجاوز فيه الموقف السعري هذا الحاجز منذ أكثر من ثلاث سنوات، مما يضع ضغوطا إضافية على الميزانية التشغيلية للمستهلك الأمريكي ويعزز مخاوف التضخم.

تداعيات المشهد العسكري على الطاقة
أرجع الخبراء هذا التصاعد الحاد في الأسعار إلى جملة من العوامل الجيوسياسية، وأبرزها:

الحرب مع إيران: استمرار المواهجات العسكرية (الأمريكية – الإسرائيلية) مع إيران، وما يتبعها من تهديدات لممرات الملاحة الدولية.
أمن الإمدادات: المخاوف المتزايدة من تعطل سلاسل توريد النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط.

تكاليف التأمين: ارتفاع كلف التأمين على ناقلات النفط في المناطق الملتهبة، مما انعكس مباشرة على أسعار التجزئة النهائية.
يأتي هذا التطور في وقت حرج للإدارة الأمريكية، التي تواجه تحديات في ضبط أسواق الطاقة المحلية وسط بيئة دولية مضطربة تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي.


