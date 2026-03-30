لتر بنزين أوكتان 95 يرتفع إلى 8.05 شيكل في إسرائيل

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الوقود بأكثر من شيكل واحد، لتصل إلى 8.05 شيكل للتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في محطات الخدمة الذاتية، شاملة ضريبة القيمة المضافة، وذلك وفق التسعيرة الجديدة التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الليلة في إسرائيل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية بلغت قيمة الزيادة 1.03 شيكل لكل لتر، فيما حُدّدت عمولة الخدمة الكاملة عند 25 أغورة لكل لتر، شاملة الضريبة.

وفي مدينة إيلات، وصل سعر اللتر إلى 6.82 شيكل، بزيادة قدرها 87 أغورة مقارنة بالتسعيرة السابقة، بينما استقرت عمولة الخدمة الكاملة عند 21 أغورة لكل لتر (غير شاملة الضريبة)، دون تغيير.

ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيس إلى صعود أسعار النفط عالميًا في ظل تداعيات الحرب، إضافة إلى تسجيل زيادة تقارب 2% في سعر صرف الوقود.