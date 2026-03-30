لقاء حكومي نيابي مع مربي الدواجن لضمان استقرار الإنتاج والأسعار

وطنا اليوم:عقد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، ووزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، لقاء موسعا مع مربي الدواجن، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع، في ظل تداعيات الاضطرابات الإقليمية، والتأكد من توفر المخزون واستمرارية سلاسل التوريد لمدخلات الإنتاج، خصوصا الأعلاف مثل الذرة.

وأكد القضاة أن سلاسل التوريد ما تزال مستمرة بنحو طبيعي، مشيرا إلى أن حركة البواخر الواردة عبر الموانئ، إضافة إلى المعابر البرية، تسير بانتظام، خاصة عبر ميناء العقبة، مشددا على أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية الإنتاج وضمان استدامة سلاسل التوريد.

وأوضح أن الوزارة لن تتردد في التدخل في حال حدوث أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار من خلال فرض سقوف سعرية مدروسة، وبما يحمي السوق والمستهلك، مؤكدا أن الكميات المتوفرة حاليا من الذرة مطمئنة، إلى جانب الكميات المتعاقد عليها، والتي من المتوقع وصول غالبيتها بداية الشهر المقبل.

بدوره أكد وزير الزراعة الدكتور صائب خريسات، أن الوزارة تعمل على تعزيز خطط الطوارئ لضمان جاهزية القطاع في مواجهة أي مستجدات إقليمية، من خلال التنسيق المستمر مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتكثيف الرقابة على الأسواق ومدخلات الإنتاج.

وأشار خريسات إلى أهمية دعم صغار المزارعين ومربي الدواجن عبر برامج تمويلية وتسهيلات فنية، وبما يسهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

وأكد أهمية تعزيز المخزون الاستراتيجي من مدخلات الإنتاج، لا سيما الأعلاف، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق في مختلف الظروف.

بدوره، قال رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس فارس حموده، إن كميات لحوم الدواجن المتوفرة في الأسواق، سواء الطازجة أو المجمدة، مطمئنة وتكفي لفترات جيدة.

وأوضح أن إنتاج اللحوم الطازجة يبلغ نحو 28 ألف طن شهريا، فيما تقدر كميات المجمد بحوالي 5 آلاف طن، داعيا إلى اتخاذ إجراءات إضافية لضمان استمرارية التوريد والحد من ارتفاع الأسعار.

من جهته دعا رئيس لجنة الزراعة النيابية الدكتور أحمد الشديفات إلى دعم المزارعين لمواجهة التحديات الراهنة لمنع ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في السوق المحلية، مطالبا بتسهيل وصول مدخلات الإنتاج خلال المرحلة المقبلة واتخاذ إجراءات صارمة بحق من يستغل الظروف ويرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وفق القوانين والتشريعات الناظمة للسوق.

وطالب مزارعون ومربو دواجن باتخاذ حزمة من الإجراءات التي من شأنها تسهيل عمليات الاستيراد، والحفاظ على انسيابية سلاسل التوريد، والتخفيف من كلف الإنتاج، وبما يحد من انعكاسها المباشر على الأسعار في السوق المحلي.

وحضر اللقاء رئيس وأعضاء لجنة الزراعة النيابية، ورئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن المهندس فارس حموده، إلى جانب عدد من المزارعين ومربي الدواجن ومستوردين وممثلي مستودعات مدخلات الإنتاج