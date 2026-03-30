بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

الرئيس المصري يحذر من أكبر أزمة طاقة في التاريخ الحديث

35 دقيقة ago
وطنا اليوم:حذّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أن العالم قد يكون على أعتاب أزمة طاقة غير مسبوقة، في ظل التصعيد الجاري في المنطقة، وذلك خلال كلمته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة “إيجبس 2026″، الذي عُقد في 30 مارس بمركز مصر للمعارض الدولية.
وأشار السيسي إلى أن استمرار الحرب في إيران قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في إمدادات النفط العالمية، ما قد يدفع الأسعار إلى مستويات قياسية، لافتاً إلى أن وصول سعر البرميل إلى 200 دولار يظل احتمالاً قائماً في ظل هذه التطورات.
وأوضح أن العالم يواجه حالياً تحديين متزامنين يتمثلان في نقص المعروض من الطاقة والارتفاع الحاد في الأسعار، محذراً من أن استهداف منشآت الطاقة سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل أكبر.
كما نبه إلى تداعيات أخرى محتملة، من بينها تهديد الأمن الغذائي العالمي نتيجة نقص الأسمدة المرتبط بالاضطرابات في الشرق الأوسط.
وفي ختام تصريحاته، دعا السيسي الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى التحرك لاحتواء الأزمة، معتبراً أنه قادر على لعب دور حاسم في وقف التصعيد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
