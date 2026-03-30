علان: تقلبات أسعار الذهب يجب ألا تدفع المواطنين إلى قرارات متسرعة

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان أن الذهب ما يزال الخيار الأكثر أماناً للادخار والاستثمار، رغم حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق العالمية خلال الفترة الحالية نتيجة التطورات السياسية والاقتصادية الدولية.

وقال علان اليوم الإثنين، إن الذهب تاريخيا يُعد ملاذا آمنا للحفاظ على القيمة، مشيرا إلى أن الأردنيين يدركون هذه الحقيقة منذ زمن طويل، مستشهدا بالمقولة الشعبية “الذهب زينة وخزينة”.

وأضاف: “الذهب خلق أساسا للتحوط والادخار، ومن يشتري الذهب يحافظ على قيمة أمواله، فكل من اشترى الذهب خلال السنوات الماضية لم يخسر فيه.”

وأوضح أن التذبذب الذي شهدته الأسعار في الأسابيع الأخيرة يعود في جزء منه إلى قيام بعض المستثمرين ببيع جزء من الذهب لتوفير السيولة والتوجه إلى شراء مصادر الطاقة مثل النفط والغاز، في ظل التوترات الجيوسياسية التي طالت منشآت الطاقة في المنطقة.

وأشار إلى أن سعر الذهب عالميا ارتفع مطلع الأسبوع بنحو 30 دولارا للأونصة، ما انعكس على السوق المحلية بارتفاع يقارب ديناراً واحدا للغرام.

وأكد علان أن التقلبات اليومية في الأسعار يجب أن لا تدفع المواطنين إلى قرارات متسرعة، قائلاً: “الذي يملك ذهبا عليه الاحتفاظ به، والذي لديه سيولة لا يحتاجها يمكنه شراء الذهب”، موجها نصيحته ببيع الأصول أو الاقتراض لشراء الذهب.

وشدد بالقول إن الذهب سيبقى “سيد الموقف” في أوقات الأزمات، مؤكدا أن الاحتفاظ به يمثل وسيلة تقليدية ‏وآمنة للحفاظ على المدخرات.‏

ووفق التسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، اليوم الإثنين فقد بلغت أسعار بيع الذهب في السوق المحلية:

عيار 24: 106.3 دينار للغرام

عيار 21: 92.9 دينار للغرام

عيار 18: 82.1 دينار للغرام

عيار 14: 64.3 دينار للغرام

أما عالميا، فقد تراجعت أسعار الذهب اليوم بنحو 0.6% لتصل إلى حوالي 4466 دولاراً للأونصة، مع خسارة المعدن الأصفر أكثر من 15% خلال شهر مارس/ آذار، وهو أكبر انخفاض شهري منذ عام 2008

وحول توقعات الأسعار خلال الفترة المقبلة، أشار علان إلى أن رفع سقف التوقعات بشكل مبالغ فيه ليس دقيقاً، لكنه رجح أن يسجل الذهب مستويات قياسية جديدة خلال عام 2026 في حال استمرار التوترات السياسية والاقتصادية العالمية.

وأوضح أن السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية، بما فيها الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عدد من الدول، إضافة إلى الحروب والتوترات الجيوسياسية، قد تدفع المستثمرين عالميا إلى التوجه نحو الذهب باعتباره أداة للتحوط.