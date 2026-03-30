بدعم من صناعة عمان ..حضور مميز للمنتجات الأردنية في فعاليات البازار الخيري الدبلوماسي الدولي في كينيا

وطنا اليوم:أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، اهمية زيادة الصادرات الأردنية، في توفير المزيد من فرص العمل لأبناء هذا الوطن، سواء كان من خلال العمل على تعزيز الصادرات الأردنية الى الأسواق التقليدية، او الى اسواق جديدة واعدة، وذلك في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعات الوطنية والتي أسهمت في وصولها الى ما يزيد على 140 سوقا في مختلف أنحاء العالم، حيث يعمل في القطاع الصناعي حاليا ما يزيد على الـ (270) الف عامل وعاملة يعيلون ما يقارب المليون مواطن.

وأشار الجغبير الى أهمية الدور الذي يجب أن تقوم به السفارات والبعثات الدبلوماسية الأردنية في مختلف دول العالم، للترويج والتعريف بالصناعات الأردنية وجودتها العالية، بل وحتى المساهمة في تنظيم زيارة الوفود الاقتصادية والمساعدة في تنظيم المشاركات الأردنية في المعارض الدولية المختلفة.

واوضح الجغبير انه بناء على التنسيق مع سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في كينيا، فقد قامت الغرفة بارسال عينات من منتجات أردنية مختارة ليتم عرضها في البازار الخيري الدبلوماسي الدولي في كينيا، حيث لقيت هذه المنتجات اعجابا كبيرا من زوار البازار، معربا عن تقديره لجهود سفيرة المملكة في نيروبي، والتي ستقوم ضمن جهودها في الترويج للمنتجات الصناعية الأردنية وتعزيز حضور هذه المنتجات في السوق الكيني، بتخصيص ركن دائم لعرض المنتجات الأردنية في مقر السفارة، مشيبدا بجهود اعضاء مجلس ادارة الغرفة ومديرها العام لدورهم في انجاح هذه المشاركة، وكذلك الشركات الصناعية الأردنية التي ارسلت عينات من منتجاتها الى هذا البازار.

وقال الجغبير ان السوق الكيني، يعتبر من الاسواق الواعدة للصادرات الأردنية، وذلك للموقع الاستراتيجي لكينيا، والتي تعتبر بوابة لدول شرق أفريقيا أو ما تسمى افريقيا السمراء، كما انها تعتبر من الاقتصادات الكبرى في افريقيا، حيث يبلغ عدد سكانها حوالي (60) مليون نسمة، وتشكل الزراعة عصب الاقتصاد في كينيا، وخصوصا زراعة البن والشاي وتربية المواشي، مشيرا الى ان كينيا تشهد الآن تحولات اقتصادية، يمكن ان تسهم في زيادة الصادرات الأردنية اليها، خصوصا وان هناك خط ملاحي مباشر بين ميناء العقبة وميناء مومباسا الكيني، كما ان السفارة الأردنية في كينيا على استعداد للمساعدة في تزويد الصناعيين الأردنيين بأي معلومات يحتاجونها حول المنتجات التي يتم استيرادها، وكذلك الرسوم الجمركية المفروضة على هذه المنتجات، وآليات تسجيل المنتجات التي تحتاج للتسجيل قبل التصدير مثل الصناعات الدوائية وغيرها.

يذكر ان التبادل التجاري بين الأردن وكينيا ما زال متواضعا، ولا يتجاوز الـ (20) مليون دولار، حيث يستورد الأردن من كينيا ما قيمته (16) مليون دولار تتركز في البن والبهارات والفواكه، فيما لا تتعدى الصادرات الأردنية الى كينيا الـ (4) ملايين دولار وتتركز في الأسمدة والمنتجات الكيماوية.