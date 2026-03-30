أستراليا تعتزم خفض ضريبة الوقود إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر

43 دقيقة ago
وطنا اليوم:تعتزم أستراليا خفض ضريبة الوقود إلى النصف حتى نهاية شهر يونيو/حزيران، في إطار جهودها للتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر.
وتُعد هذه الضريبة رسماً تفرضه الحكومة الأسترالية على الوقود عند شرائه من محطات التعبئة، إذ سيجري تقليصها بمقدار 26.3 سنتاً لكل لتر بنزين.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، في منشور عبر منصة إكس، الاثنين: “سنخفض ضريبة الوقود إلى النصف لمدة ثلاثة أشهر بهدف تمكينكم من توفير المال عند تعبئة الوقود”.
وأضاف أن “الصراعات الخارجية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخلياً، ونحن ندرك أن المواطنين الأستراليين يشعرون بوطأة هذه الضغوط”.
وكانت ولايتا فيكتوريا وتسمانيا قد أعلنتا عن جعل وسائل النقل العام مجانية بشكل مؤقت، في مسعى للحد من استخدام السيارات في ظل ارتفاع تكاليف الوقود.


