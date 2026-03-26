الذنيبات يتفقد مواقع عمل شركة الفوسفات بالعقبة ويثني على جاهزيتها وكفاءة خططها التشغيلية

وطنا اليوم -امين المعايطه

تفقد رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية، الدكتور محمد الذنيبات، يرافقه الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، سير العمل في عدد من مواقع عمل الشركة في العقبة.



وشملت الزيارة، التي جاءت ضمن جولات ميدانية لمتابعة الجاهزية التشغيلية، المجمع الصناعي التابع للشركة في العقبة، وميناء تصدير الفوسفات، والموانئ الصناعية، ومحطات تخزين حامض الفوسفوريك.



وفي مجمع الشركة الصناعي، تم استعراض سير العمليات الإنتاجية في وحدات حامض الفوسفوريك والأسمدة، والاطلاع على جاهزية محطات التخزين والإجراءات المعتمدة لتعزيز استمرارية العمل، بما في ذلك البدائل اللوجستية وخطط الطوارئ.



وأكد الدكتور الذنيبات أهمية الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية التخزينية، والتي تلعب دوراً محورياً في استيعاب التذبذبات اللوجستية وتوفير مخزون استراتيجي يدعم العقود التصديرية طويلة الأمد.



كما تابع الدكتور الذنيبات والمهندس الرواد سير أعمال الشحن والمناولة في ميناء تصدير الفوسفات والموانئ الصناعية، مؤكدين كفاءة البنية التحتية وقدرات التشغيل، والالتزام بمعايير السلامة العامة وحماية البيئة.



وأكد الدكتور الذنيبات أن الموانئ على قدر من الجاهزية الفنية واللوجستية العالية للتعامل مع مختلف الظروف، بما يعزز من سمعة الفوسفات الأردني كشريك موثوق في منظومة الأمن الغذائي العالمي.



وقال أن الزيارات الميدانية لمواقع عمل الشركة تهدف إلى تذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل، وضمان بقاء الشركة نموذجًا يحتذى به في الإدارة الاستراتيجية للأزمات وتحويل التحديات إلى فرص للنمو.



وبيّن الدكتور الذنيبات أن الشركة ماضية في تنفيذ خططها التشغيلية بكفاءة عالية، مع الحفاظ على انسيابية الإنتاج والتصدير رغم التحديات التي تشهدها سلاسل الإمداد وحركة الملاحة الدولية، مؤكدًا أن الشركة تضع أمن هذه السلاسل على رأس أولوياتها، لضمان وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.



وأكد أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تتمتع بالجاهزية التشغيلية الكاملة وتعمل وفق خطط استراتيجية مرنة، بما يضمن كفاءة الإنتاج واستدامة التصدير، ويؤكد دور قطاع الفوسفات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وقدرة الشركة على التكيف مع التحديات الإقليمية.



من جهته، أكد المهندس الرواد أن فرق العمل تواصل تنفيذ المهام بكفاءة، مدعومة بخطط متابعة ميدانية تعزز سرعة الاستجابة وترفع من كفاءة الأداء.



واستمع الدكتور الذنيبات والمهندس الرواد إلى إيجاز من مديري المواقع حول سير العمل، مؤكدين أن العمل في هذه المواقع يسير وفق البرامج والخطط المقررة والاستعداد التام للعمل في ظل الظروف الراهنة.



وثمّن الدكتور الذنيبات جهود الإدارة والكوادر العاملة في مواقع الشركة، مشيدا بروح الفريق المتميزة والخبرات والكفاءة العالية التي يمتلكونها، مؤكدًا أن التزامهم المستمر وقدرتهم على العمل بكفاءة في جميع الظروف يضمنان استمرار الإنتاج وتعزيز الاستقرار التشغيلي.

وشملت الزيارة مواقع التخزين للشركة الهندية الأردنية للكيماويات (IJC) وشركة جيفكو وشركة الأسمدة اليابانية الأردنية (NJFC) .