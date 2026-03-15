محافظة والحاج توفيق يبحثان إطلاق برنامج المنح الإيطالية لتدريب الشباب الأردني

وطنا اليوم:بحث وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الاحد، في مقر الوزارة، مع رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق، سبل التنسيق والتعاون المشترك لإطلاق برنامج المنح الدراسية والتدريبية الممولة من الحكومة الإيطالية، والمخصص لتأهيل وتدريب الشباب الأردني في عدد من القطاعات المهنية المتخصصة.

ويأتي اللقاء في إطار متابعة تنفيذ اتفاقية التعاون التي وقعتها غرفة تجارة الأردن مع الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة على هامش منتدى الأعمال الأردني–الإيطالي الذي عُقد في عمّان خلال شباط الماضي، والتي تهدف إلى فتح مسارات تدريب وتعليم مهني متقدم للشباب الأردني، من خلال برامج تجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي داخل المصانع والشركات الأوروبية.

وأكد الدكتور محافظة أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم والقطاع الخاص، بما يسهم في مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم المبادرات النوعية التي توفر فرص تدريب وتأهيل للشباب الأردني في مجالات تخصصية حديثة، وتمكنهم من اكتساب الخبرات العملية وفق المعايير الأوروبية.

وأضاف أن الوزارة مستعدة للتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة الأردن والجهات المعنية لضمان نجاح البرنامج وتحقيق أهدافه، بما يعزز فرص تشغيل الشباب الأردني ويرفد الاقتصاد الوطني بكفاءات مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في الأسواق الإقليمية والدولية.

من جهته، أكد الحاج توفيق أن اللقاء يأتي في إطار ترجمة اتفاقية التعاون مع الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة إلى خطوات تنفيذية عملية، مشيراً إلى أن البرنامج يستهدف الخريجين الأردنيين حتى سن 35 عاماً، ويوفر منحاً دراسية كاملة تشمل الرسوم الدراسية وتذاكر السفر والتأشيرة والسكن إضافة إلى مخصص شهري للطلبة.

وأوضح أن البرنامج يركز في مرحلته الأولى على تخصص تصميم الأزياء وصناعة وتصميم الذهب والألماس، وستشمل المراحل القادمة تخصصات اخرى مثل اللوجستيات والصناعات الغذائية والتصميم الجرافيكي وصيانة السيارات واي تخصص يحتاجه السوق الأردني ، مبيناً أن مدة البرنامج تمتد لعام كامل يجمع بين الدراسة النظرية المكثفة والتدريب العملي داخل المصانع والشركات الأوروبية حيث يحصل الطالب على شهادة معتمدة في كل دول الاتحاد الأوروبي. .

وأشار الحاج توفيق إلى أن الخطوة المقبلة ستتمثل في التنسيق مع إدارة البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة، لوضع آلية عمل واضحة وخطة تنفيذية لإطلاق البرنامج، بما يشمل الإعلان عن المنحة واستقبال الطلبات وفرز المتقدمين وفق المعايير المعتمدة، وصولاً إلى اختيار المستفيدين واستكمال إجراءات التحاقهم بالبرنامج بالتعاون مع الجانب الإيطالي، وبما يضمن تحقيق الأهداف التعليمية والمهنية المرجوة