تنظيم الطاقة : بواخر محملة بالمشتقات النفطية والغاز قادمة إلى المملكة

وطنا اليوم:قال ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبد السلام الزيود، إن الهيئة وضعت خطة طوارئ لمواجهة التحديات التي قد تواجه المملكة جراء الحرب في الإقليم، مبينا أن الخطة أقرها مجلس الوزراء.
وأشار إلى توفر مخزون كافٍ من المشتقات النفطية والغاز، مطمئنا اللجنة بوجود بواخر قادمة إلى المملكة محمّلة بالمشتقات النفطية والغاز.
وبحثت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الأحد، برئاسة النائب أيمن أبوهنية، جاهزية قطاع الطاقة في الأردن، وانعكاسات الأوضاع الإقليمية على النظام الكهربائي والقطاع الصناعي.
وقال أبو هنية إن هناك تحديات كبيرة تواجه المصانع والشركات نتيجة الأزمات التي يشهدها الإقليم، مؤكداً أن القطاع الصناعي يُعد رافداً رئيسياً لموازنة المملكة ومحركاً مهماً للاقتصاد الوطني.
ولفت، خلال الاجتماع الذي حضره ممثل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عبد السلام الزيود، وعضو غرفة صناعة الأردن إياد أبو حلتم وعدد من المعنيين، إلى ورود شكاوى للجنة تتعلق بانقطاع الغاز عن بعض المصانع، الأمر الذي يؤثر على استمرارية الإنتاج.
بدورهم، دعا النواب عبد الباسط الكباريتي، وجمال قموة، ومي الحراحشة، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي، ونسيم العبادي، إلى وضع خطة استراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، وتعزيز التوجه نحو استخدام الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.
وأكد أبو حلتم وجود بطء في إجراءات منح التراخيص للمصانع لاستخدام الطاقة المتجددة، مطالباً بتسريع تلك الإجراءات بما يسهم في تخفيف كلف الطاقة على القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.


24 ساعة
16:30

فتح وتسوية شوارع في منطقة العامرية

16:17

الملك يتلقى 47 اتصالا هاتفيا من زعماء ورؤساء دول منذ التصعيد بالشرق الأوسط

16:10

وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريان

15:44

د. محمد عبدالله القواسمة – بعيدًا عن الضوضاء… (قصة قصيرة)

15:43

الحرب ليست حربنا و الاطراف لا تعنينا و مصلحة الاردن فوق كل اعتبار

15:27

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً بحرينياً

15:23

شظية من صاروخ إيراني تُصيب مبنى سكنياً للقنصل الأميركي في إسرائيل

15:15

مصدر حكومي: صرف رواتب القطاع العام قبل عيد الفطر

15:10

لتعزيز تجربة زبائنها عبر أحدث التقنيات .. زين تفتتح معرضها الجديد كلياً في إربد

15:08

Driving Economic Impact Across Jordan Launch of Programme to Expand Private Sector Access for Entrepreneurs

15:07

كلية العلوم الإدارية بجامعة البترا تنال أعلى تصنيفات هيئة الاعتماد الدولية “آسيك”

15:05

محافظة والحاج توفيق يبحثان إطلاق برنامج المنح الإيطالية لتدريب الشباب الأردني

وفيات
وفاة الإعلامي في قناة الجزيرة جمال ريانوفيات الأحد 15 – 3 – 2026وفيات الجمعة 13-3-2026وفيات الخميس 12-3-2026وفيات الاربعاء 11-3-2026