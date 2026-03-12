شركة أميركية تعلق أعمالها في حقل غاز غربي العراق

وطنا اليوم:علّقت شركة “شلمبرجير” الأميركية أعمالها في حقل عكاز الغازي غربي العراق، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقال عضو الحكومة المحلية في محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، إن الشركة أوقفت عمليات تطوير وإنتاج الغاز في الحقل وغادرت الموقع بعد تصاعد التطورات الأمنية والتهديدات في المنطقة، مشيراً إلى أن القرار جاء كإجراء احترازي مؤقت خشية تعرض المنشأة للاستهداف.

وأضاف، أن قوات شرطة محافظة الأنبار تتولى تأمين الحقل بشكل كامل نظراً لأهميته الاستراتيجية.

ويُعد حقل عكاز من أكبر حقول الغاز في العراق، ويقع في أقصى غرب البلاد قرب الحدود مع سوريا والأردن، ويُعوَّل عليه في دعم إنتاج الطاقة وتطوير الصناعات البتروكيماوية للبلاد، فضلا عن تصديره لدول الخارج، كونه يمتلك احتياطيا من الغاز بنحو 5.6 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ما يجعله من أبرز مشاريع تطوير الغاز في العراق.

وكانت وزارة النفط العراقية وقعت عام 2023 عقداً مع شركة “شلمبرجير” الأميركية لتطوير الحقل ورفع إنتاجه إلى نحو 100 مليون قدم مكعب قياسي يومياً بحلول نهاية عام 2026