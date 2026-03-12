وزير السياحة يبحث مع ممثلي القطاع إطلاق باقات سياحية مدعومة لاستهداف الأسواق العربية

وطنا اليوم:عقد وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي القطاع السياحي واعضاء غرفة الطوارئ، بحضور رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي المجالي، ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المهندس عدنان السواعير، ورؤساء الجمعيات السياحية و مندوب الملكية الاردنية ورئيس جمعية فنادق البترا ومندوب شركات النقل البحري في العقبة ومندوب شركات النقل السياحي المتخصص، وذلك لبحث تداعيات الأوضاع الإقليمية والحرب على القطاع السياحي، وسبل تحفيز الطلب السياحي إلى المملكة.

وأكد المشاركون خلال الاجتماع أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الرسمية وممثلي القطاع السياحي، بما يشمل المكاتب السياحية والفنادق وشركات النقل الجوي والبري والبحري، لوضع برامج سياحية تشاركية تسهم في تنشيط الطلب من الأسواق الخارجية، لا سيما الأسواق العربية التي ما تزال حركة السفر منها إلى الأردن متاحة جواً وبراً.

وبحث المجتمعون إطلاق باقات سياحية متكاملة ومدعومة تتضمن برامج لعدة أيام تشمل الإقامة الفندقية والمواصلات والدليل السياحي ورسوم دخول المواقع السياحية، على أن تقدم بأسعار تفضيلية تشجيعية تستهدف استقطاب المجموعات السياحية، مع إمكانية تخفيض الكلف كلما ارتفع عدد المشاركين في هذه البرامج، بما يسهم في تنشيط الحركة السياحية إلى مختلف المواقع السياحية في المملكة، وفي مقدمتها البترا.

كما ناقشوا آليات تسويق هذه الباقات في الأسواق المستهدفة، خصوصاً في دول الخليج والعراق ومصر ودول المغرب العربي، من خلال حملات ترويجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز التسويق المباشر بين الشركات وإيصال الحزم السياحية إلى الشركاء في تلك الدول.

كما جرى بحث آليات التنسيق مع الجهات المختصة لتسهيل الإجراءات الأمنية للمجموعات السياحية القادمة عبر المكاتب السياحية المعتمدة، بما يسهم في تسهيل حركة دخولها وتسريع إجراءاتها.

كما بحث الوزير حجازين مع ممثلي القطاع عدداً من مطالب المنشآت السياحية وشركات النقل السياحي، في إطار دعم استمرارية عملها وتعزيز قدرتها على تجاوز التحديات التي يواجهها القطاع في ظل الظروف الراهنة.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لتعزيز تعافي القطاع السياحي ودعم استمراريته خلال المرحلة المقبلة.