سعر النفط يتجاوز 100 دولار للبرميل رغم قرار السحب القياسي من الاحتياطيات

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس في آسيا حتى بعد أن وافقت الدول الكبرى على استخدام كمية غير مسبوقة من الاحتياطيات الطارئة للتخفيف من أثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران على إمدادات الطاقة.

وبلغ سعر خام برنت 101.59 دولار للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة وصلت إلى 10.5% يوم الخميس في آسيا، بينما صعد خام “غرب تكساس” الوسيط قرب 96 دولاراً.

ولم تنخفض أسعار النفط حتى بعد إعلان عشرات الدول، بما فيها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، عن نيتها الإفراج عن كميات قياسية من احتياطياتها الطارئة.

وواصلت إيران تهديدها للسفن العابرة لمضيق هرمز، الذي يُعدّ نقطة عبور لخُمس نفط العالم.

وفي يوم الاثنين، تجاوزت أسعار النفط 110 دولارات للبرميل، وشهدت تقلبات حادة منذ ذلك الحين.