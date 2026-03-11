بنك القاهرة عمان
طائرات مسيرة تستهدف خزانات وقود في ميناء صلالة العُماني

ساعتين ago
وطنا اليوم:أصابت طائرة مسيّرة خزانات وقود بميناء صلالة في سلطنة عُمان الأربعاء، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني.
وقالت الوكالة “أفاد مصدر أمني بإسقاط عدة طائرات مسيرة، فيما أصابت طائرات مسيرة أخرى خزانات الوقود في ميناء صلالة”، مضيفة أنه لم تُسجل خسائر بشرية.
وأضافت أن الأجهزة المختصة تعمل على بذل كافة جهود الرصد والتصدي لهذه الاستهدافات الغاشمة، حفاظا على أمن الوطن والمواطنين والمقيمين.
وفي سياق متصل، أعلنت سلطنة عُمان عن إسقاط طائرة مسيّرة وسقوط أخرى في البحر شمال الدقم، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية.
وجددت سلطنة عمان استنكارها وإدانتها لعمليات الاستهداف المستمرة وأنّها تتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين عليها.
ودخلت الحرب -التي بدأتها أمريكا وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي- يومها الـ12، مع استمرار قصف واشنطن وتل أبيب للمدن والمواقع الإيرانية.
في حين تردّ طهران بإطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والمسيّرات نحو إسرائيل وما تسميه “المصالح الأمريكية في المنطقة”، مما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بمواقع مدنية بينها مطارات وموانئ ومبان، وهو ما أدانته الدول العربية المستهدَفة مطالبة بوقف هذه الاعتداءات.


