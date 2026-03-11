العراق يطلب ضوءا أخضر من كردستان لتصدير النفط إلى ميناء جيهان التركي

وطنا اليوم:طالبت العراق حكومة إقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن 100 ألف برميل من النفط يوميًا عبر خط أنابيب الإقليم إلى ميناء ميناء جيهان التركي، في خطوة تهدف إلى استئناف تدفقات الخام عبر المسار الشمالي وتعزيز الإمدادات إلى الأسواق العالمية.

وقال مسؤولان في قطاع النفط إن وزارة النفط العراقية أرسلت خطابًا رسميًا إلى حكومة الإقليم تطلب فيه البدء بتصدير الكمية المقترحة عبر خط الأنابيب الرابط مع تركيا، مع عرض بغداد تحمّل رسوم النقل المرتبطة بعملية التصدير. وحتى الآن، لم تتلقَّ الوزارة ردًا رسميًا من حكومة الإقليم بشأن الطلب.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية توترات متزايدة، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، الأمر الذي انعكس على تقلبات حادة في أسعار النفط.

وفي السياق ذاته، أكد وزراء الطاقة في مجموعة السبع، الأربعاء، استعدادهم لاتخاذ “كل الإجراءات اللازمة” بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية لمواجهة اضطرابات سوق النفط، وضمان استقرار الإمدادات العالمية.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين مطلعين أن وكالة الطاقة الدولية تدرس تنفيذ أكبر عملية سحب من المخزونات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق، في محاولة للحد من الارتفاع الحاد في أسعار الخام.

وبحسب مصدرين مطلعين، قد تتجاوز كمية السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية 100 مليون برميل خلال الشهر الأول، في إطار خطة طارئة تهدف إلى تعويض أي نقص محتمل في الإمدادات نتيجة تداعيات الحرب المرتبطة بـ إيران