3 ساعات ago
قفزة جديدة في ثروة ترامب… 1.4 مليار دولار خلال عام واحد

وطنا اليوم:ذكرت مجلة فوربس أنه وفقا لتصنيفها لأثرياء العالم، قد ارتفعت الثروة الصافية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقدار 1.4 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى 6.5 مليار دولار.
وقالت المجلة: “وفقا لأحدث تصنيف لأثرياء العالم، فإن ثروة الرئيس (الأمريكي) تبلغ الآن 6.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار عن العام الماضي”.
وحسب المجلة، فقد كان ترامب يحتل في عام 2025 المرتبة 700 من بين حوالي 3400 ملياردير في العالم وقد ارتقى الآن إلى المرتبة 645.
يذكر أن نمو ثروة الرئيس الأمريكي يعود بشكل أساسي إلى أنشطته في مجال العملات الرقمية – بيع الرموز والأسهم الخاصة بشركته القابضة “وورلد ليبرتي فايننشال” التي كانت في السابق مملوكة له بالكامل، بالإضافة إلى الدخل من حصته المتبقية.
وأوضحت “فوربس” أن حساباتها تأخذ في الاعتبار أيضا حكما قضائيا صدر عن محكمة في نيويورك وأعفى ترامب من دفع 517 مليون دولار إضافة إلى الفوائد، وكذلك ارتفاع قيمة عقاراته، بما فيها ملاعب الغولف ومنتجع مارالاغو، المعروف بـ”البيت الأبيض الشتوي”.
ووفقا للمجلة، فقد اشترى ترامب المنتجع مقابل حوالي 10 ملايين دولار عام 1985، والآن تبلغ قيمته نحو 560 مليون دولار، ارتفاعا بمقدار حوالي 200 مليون عما كانت عليه عام 2025


