بنك القاهرة عمان
قطر: تداعيات الهجمات على منشآت الطاقة تطال العالم أجمع

53 دقيقة ago
وطنا اليوم:حذّرت قطر الثلاثاء، من أن العالم بأسره سيشعر بالتداعيات الاقتصادية للهجمات على البنى التحتية للطاقة في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنّ “الهجمات على منشآت الطاقة التي وقعت، في الجانبين، تعدّ سابقة خطيرة.. ستصل تداعياتها إلى العالم بأسره”.
واتّهم الأنصاري، إيران بمواصلة هجماتها ضدّ البنى التحتية في قطر، بعد أكثر من أسبوع على تسبب ضربات بمسيّرات إيرانية بوقف إنتاج الغاز في دول الخليج العربي.
وأشار إلى أن “استهداف البنى التحتية المدنية متواصل.. نندد بأي تبرير يقدّمه الإيرانيون لهذه الهجمات”، من دون أن يحدد المنشآت المدنية التي يجري استهدافها.


