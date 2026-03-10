إحباط 4 محاولات تهريب كميات كبيرة من المخدرات

وطنا اليوم:أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية فجر الثلاثاء على واجهتها، أربع محاولات تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة محملة بوساطة بالونات موجهة إلكترونياً.

وتمكنت وحدات حرس الحدود، من خلال المراقبة، من رصدها والتعامل معها وإسقاط حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.