محمد النعيمات من ايل وقصة نجاح لمشروعه الريادي المهني من خلال مركز تطوير الاعمال BDC

وطنا اليوم:نفّذ مشروع التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي، المنفَّذ من قبل مركز تطوير الأعمال (BDC) وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، مشروعًا رياديًا مهنيًا للشاب محمد النعيمات من قضاء إيل في محافظة معان، بهدف تمكينه اقتصاديًا ومساندته في خلق فرصة عمل ذاتية تضمن له دخلًا ثابتًا يسهم في تحسين مستوى معيشته ومعيشة أسرته.

وتم دعم الشاب محمد النعيمات في تأسيس مشروعه الخاص في تمديدات الكهرباء وخدمات الصيانة المنزلية، وذلك بعد مشاركته في برنامج تدريبي ريادي استمر لمدة 10 أيام، ركّز على الريادة المجتمعية، ومهارات الإدارة المالية، والتسويق. بالاضافة الى ان محمد حاصل على مزاولة مهنة في هذا المجال، وشارك في هذا البرنامج 28 شابًا وشابة من قضاء إيل، ضمن جهود متكاملة لبناء قدراتهم وتعزيز فرصهم في دخول سوق العمل.

محمد النعيمات الشاب المستفيد من البرنامج اكد على ان هذا المشروع شكّل نقطة تحوّل في حياتي المهنية، ومنحني الفرصة لبدء عملي الخاص والاعتماد على نفسي في توفير دخل ثابت لي ولأسرتي.”

من جهته قال نايف استيتية، مؤسس مركز تطوير الأعمال ووزير العمل الأسبق، في مركز تطوير الأعمال نؤمن بأن تمكين الشباب اقتصاديًا يبدأ من الاستثمار في مهاراتهم، ودعم أفكارهم الريادية، وربطها بفرص حقيقية في السوق المحلي وبما يتوائم مع محركات رؤية التحديث الاقتصادي.

وقد أسهم مشروع التمكين الاقتصادي والتشغيل الذاتي للشباب في تنفيذ عدد من المشاريع الريادية في مختلف مناطق المملكة، استنادًا إلى الاحتياجات التنموية ومتطلبات السوق المحلي من الخدمات، وبهدف المساهمة في توفير فرص عمل مستدامة للشباب الباحثين عن العمل من خلال مشاريع إنتاجية قابلة للاستمرار، حيث تم الوصول الى 79 قرية ومنطقة نائية في جميع محافظة الممكلة ووفرت تلك المشاريع 374 فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، ويقدم المشروع عدة خدمات ابتداء من المنح المالية غير المباشرة من خلال شراء الادوات والمعدات لمشاريع الشباب ، والتدريب وبناء القدرات المالية والفنية ومهارات التسويق الإلكتروني، اضافة الى تشبيك المشاريع بالأسواق المحلية والفرص المتاحة في الأسواق، كما يقوم مشروع التمكين الاقتصادي بتزويد الشباب بمختصين بالتوجيه والإرشاد حسب طبيعة كل مشروع، اضافة إلى الخبراء المهنيين والفنيين لتنظيم عمليات المشروع التي يرغب الشاب البدء به.