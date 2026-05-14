بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. آراء واقلام

فريزرات الوعود حتى انتهاء الصلاحية

41 دقيقة ago
فريزرات الوعود حتى انتهاء الصلاحية

بقلم المحامي حسين احمد الضمور

هناك أناس لم تهزمهم قلة الكفاءة… بل قتلتهم الوعود الباردة.
سنوات وهم يسمعون: “أنت على الدور”… “اصبر قليلاً”… “قريبًا سيأتي حقك”…
فبقوا واقفين في طوابير الانتظار، بينما كانت المناصب تمر من أمامهم إلى غيرهم، لا لخبرةٍ ولا لاستحقاق، بل لأن “الواسطة” كانت أسرع من التعب، وأقوى من الكفاءة.
تجمدت أحلامهم داخل “فريزرات الوعود”، حتى انتهت صلاحيتها المهنية والنفسية، ثم تم الاستغناء عنهم بصمت، وكأن سنوات الإخلاص والخبرة لم تكن سوى أرقام في ملفات قديمة.
المؤلم ليس فقط ضياع الفرص… بل رؤية من لا يعرف الميدان يقفز فوق أصحاب الخبرة بـ”البرشوت”، ليقود مؤسسات لا يفهم وجعها ولا تفاصيلها.
لقد أثبتت الحياة أن القائد الحقيقي لا يولد في المكاتب الفخمة، بل يصنعه الميدان، وتصقله التجارب، وتبنيه السنوات الطويلة من الاحتكاك والعمل والنجاح.
أما الوطن الذي يُقصي أبناء الخبرة ويكافئ العلاقات… فإنه لا يخسر أشخاصًا فقط، بل يخسر تراكمًا من الحكمة والمعرفة والانتماء.
وما زال كثيرون حتى اليوم… مجمدين داخل فريزرات الوعود.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:54

أمانة عمّان: تعبيد جزئي لشارع المطار باتجاه الدوار السابع مساء اليوم

09:49

بلومبيرغ: ناقلة نفط يابانية عملاقة تعبر هرمز بشكل سري ونادر

09:40

نفاد الديزل وزيت الوقود في كوبا وسط الحصار الأميركي

09:36

الائتلاف الحاكم في إسرائيل يقترح حلّ الكنيست تمهيدا لانتخابات مبكرة

09:28

هجوم روسي عنيف بـ 800 مسيرة يهز العاصمة الأوكرانية

09:26

لماذا أطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان؟

09:23

العلم الأردني يرفرف فوق مبنى بلدية هاليفاكس احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين

09:20

الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكت

09:15

قمة ترمب وشي.. حوار موسع حول التجارة وتايوان والعلاقات الثنائية

09:07

الاحتلال يعتزم إقامة مرافق عسكرية على أنقاض مجمّع أونروا في القدس

00:35

رابطة شباب ماعين تصدر بياناً بخصوص مركز صحي ماعين وتدعوا أهالي ماعين للاجتماع غداً الساعة السابعة مساءً في منزل السيد اياد عرار الحميمات بماعين

22:35

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ووزارة المياه

وفيات
الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026