بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

العلم الأردني يرفرف فوق مبنى بلدية هاليفاكس احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين

36 دقيقة ago
العلم الأردني يرفرف فوق مبنى بلدية هاليفاكس احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين

وطنا اليوم:هاليفاكس، كندا – مايو 2026
بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، أعلن ملتقى النشامى للجالية الأردنية في كندا، برئاسة السيدة نثيلة ريحاني، عن تنظيم مراسم رسمية وتاريخية لرفع العلم الأردني في قلب مدينة هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشيا الكندية.
وتأتي هذه الفعالية برعاية وحضور عمدة هاليفاكس، السيد أندي فيلمور (Mayor Andy Fillmore)، وبمشاركة كبار المسؤولين وأعضاء المجلس البلدي، في خطوة تعكس عمق الروابط والتقدير الذي تحظى به الجالية الأردنية في كندا.
وصرحت السيدة نثيلة ريحاني، رئيسة ملتقى النشامى، بأن هذا الحدث يمثل لحظة فخر واعتزاز استثنائية، حيث سيرفرف العلم الأردني لأول مرة في سماء المقاطعة وعلى مبنى بلدية هاليفاكس العريق، احتفاءً بمسيرة البناء والعطاء التي تقودها القيادة الهاشمية الحكيمة.
تفاصيل الفعالية:
• التاريخ: الثلاثاء، 26 مايو 2026.
• الوقت: الساعة 12:30 ظهراً (يرجى الحضور الساعة 12:15 ظهراً).
• الموقع: Grand Parade – 1770 Barrington St, Halifax.
ووجهت السيدة ريحاني دعوة عامة لكافة أبناء الجالية الأردنية والعربية والأصدقاء في كندا لحضور هذه المراسم، مشيرةً إلى أن هذا التواجد يعكس الهوية الوطنية الراسخة للأردنيين في المغترب وانتماءهم الصادق لوطنهم الأم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:54

أمانة عمّان: تعبيد جزئي لشارع المطار باتجاه الدوار السابع مساء اليوم

09:49

بلومبيرغ: ناقلة نفط يابانية عملاقة تعبر هرمز بشكل سري ونادر

09:40

نفاد الديزل وزيت الوقود في كوبا وسط الحصار الأميركي

09:36

الائتلاف الحاكم في إسرائيل يقترح حلّ الكنيست تمهيدا لانتخابات مبكرة

09:28

هجوم روسي عنيف بـ 800 مسيرة يهز العاصمة الأوكرانية

09:26

لماذا أطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان؟

09:20

الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكت

09:18

فريزرات الوعود حتى انتهاء الصلاحية

09:15

قمة ترمب وشي.. حوار موسع حول التجارة وتايوان والعلاقات الثنائية

09:07

الاحتلال يعتزم إقامة مرافق عسكرية على أنقاض مجمّع أونروا في القدس

00:35

رابطة شباب ماعين تصدر بياناً بخصوص مركز صحي ماعين وتدعوا أهالي ماعين للاجتماع غداً الساعة السابعة مساءً في منزل السيد اياد عرار الحميمات بماعين

22:35

بحث التعاون بين العقبة الخاصة ووزارة المياه

وفيات
الأسواق الحرة الأردنية تنعى رئيس مجلس إدارتها السابق مازن الساكتالوزير الأسبق مازن الساكت في ذمة اللهوفيات الاربعاء 13-5-2026وفيات الثلاثاء 12-5-2026وفيات الاثنين 11-5-2026