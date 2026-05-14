العلم الأردني يرفرف فوق مبنى بلدية هاليفاكس احتفالاً بعيد الاستقلال الثمانين

وطنا اليوم:هاليفاكس، كندا – مايو 2026

بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، أعلن ملتقى النشامى للجالية الأردنية في كندا، برئاسة السيدة نثيلة ريحاني، عن تنظيم مراسم رسمية وتاريخية لرفع العلم الأردني في قلب مدينة هاليفاكس بمقاطعة نوفا سكوشيا الكندية.

وتأتي هذه الفعالية برعاية وحضور عمدة هاليفاكس، السيد أندي فيلمور (Mayor Andy Fillmore)، وبمشاركة كبار المسؤولين وأعضاء المجلس البلدي، في خطوة تعكس عمق الروابط والتقدير الذي تحظى به الجالية الأردنية في كندا.

وصرحت السيدة نثيلة ريحاني، رئيسة ملتقى النشامى، بأن هذا الحدث يمثل لحظة فخر واعتزاز استثنائية، حيث سيرفرف العلم الأردني لأول مرة في سماء المقاطعة وعلى مبنى بلدية هاليفاكس العريق، احتفاءً بمسيرة البناء والعطاء التي تقودها القيادة الهاشمية الحكيمة.

تفاصيل الفعالية:

• التاريخ: الثلاثاء، 26 مايو 2026.

• الوقت: الساعة 12:30 ظهراً (يرجى الحضور الساعة 12:15 ظهراً).

• الموقع: Grand Parade – 1770 Barrington St, Halifax.

ووجهت السيدة ريحاني دعوة عامة لكافة أبناء الجالية الأردنية والعربية والأصدقاء في كندا لحضور هذه المراسم، مشيرةً إلى أن هذا التواجد يعكس الهوية الوطنية الراسخة للأردنيين في المغترب وانتماءهم الصادق لوطنهم الأم.