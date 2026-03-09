الملك محذرا: إسرائيل تسعى لإذكاء نيران الصراع ومواصلة اعتداءاتها على غزة والضفة

وطنا اليوم:شارك جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الاثنين، باجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي مع قادة من الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة؛ لبحث التصعيد في الشرق الأوسط.

وثمن جلالته، خلال الاجتماع، الدعم الذي تقدمه دول الاتحاد الأوروبي للأردن والدول العربية وتضامنها في مواجهة التصعيد، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون والتنسيق لحماية المدنيين وتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة.

ونبه جلالة الملك إلى خطورة توسيع دائرة الصراع، عبر استهداف مجموعة من الدول العربية الآمنة والمستقرة، مشددا على أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل لإنهاء التصعيد الخطير في المنطقة.

وشدد جلالته على استمرار الأردن باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، مثمنا جهود الحكومة العراقية في العمل على خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة.

كما نبه جلالة الملك إلى التطورات في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكدا مواصلة الأردن دعم الأشقاء اللبنانيين في جهودهم للحفاظ على أمنهم واستقرارهم وسيادتهم.

وحذر جلالته من أنه في خضم هذه الأزمة الإقليمية، تسعى إسرائيل لإذكاء نيران الصراع المستمر، وتواصل اعتداءاتها على غزة والضفة الغربية في شهر رمضان المبارك.

وشارك في الاجتماع رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، والرئيس السوري أحمد الشرع، وسمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وسمو الشيخ أحمد عبدﷲ الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي.

كما شارك فيه الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وسمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، ونائب الرئيس التركي جودت يلماز، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.