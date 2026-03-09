هل سيمثل أحمد قاسم المنتخب العراقي

وطنا اليوم:وافق لاعب من أصول اردنية على تمثيل المنتخب العراقي ، قبيل مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والمقرر إقامتها في الأول من أبريل/نيسان المقبل

وبحسب المصادر فان اللاعب المحترف في صفوف فريق ناشفيل الأمريكي أحمد قاسم وافق على تمثيل المنتخب العراقي خلال الفترة المقبلة، بعد اتصالات جرت معه في وقت سابق عبر لجنة المغتربين في الاتحاد.

وبينت المصادر ان اللاعب يملك الجنسيتين السويدية والدنماركية، وسبق له تمثيل منتخب شباب السويد.

كما ان اللاعب يملك اصولا اردنية / فلسطينية من جهة والده، واصولا عراقية من جهة والدته.

وبحسب الدستور العراقي، فإنه يحق للشخص الحصول على الجنسية العراقية إذا كانت أمه عراقية.

وسبق للمنتخب العراقي ان اجرى مفاوضات مع اللاعب ، لكنه لم يحسم قراره الى مؤخرا.

واللاعب من مواليد 2003 ويلعب في المراكز الهجومية