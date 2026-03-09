بنك القاهرة عمان
%100 نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في البترا لشهر آذار الحالي

3 ساعات ago
%100 نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في البترا لشهر آذار الحالي

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير إن نسبة إلغاء الحجوزات السياحية في البتراء بلغت 100% خلال شهر آذار الحالي، نتيجة الظروف الإقليمية المحيطة وتأثيرها على الحركة السياحية.
وبيّن السواعير الاثنين، أن نسبة إلغاء حجوزات شهر نيسان بلغت 60%، فيما بلغت نسبة إلغاء حجوزات شهر أيار 45%، مشيراً إلى أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع.
وأوضح أن البترا بدأت عام 2026 بمؤشرات مبشرة في أعداد السياح، إلا أن هذه الأعداد تراجعت إلى مستويات كبيرة، وبلغت في بعض الفترات مستويات “صفرية” على خلفية الأوضاع المحيطة، مؤكداً أن البتراء من المدن الأكثر تأثراً، لا سيما أن مجتمعها يعتمد اقتصادياً بشكل رئيس على القطاع السياحي.
وأكد السواعير أن سلطة الإقليم بدأت باتخاذ إجراءات وقائية لحماية العاملين في القطاع والحفاظ على أمنهم الوظيفي، من خلال تفعيل برامج السياحة الداخلية مثل برنامج أردننا جنة.
وأضاف أن السلطة ستستغل فترة خلو المدينة لتنفيذ مشاريع تطوير ونظافة وتأهيل للبنية التحتية.


