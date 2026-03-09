بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

عادل بينو رئيساً لمجلس إدارة المتحدة للاستثمارات المالية

ساعتين ago
عادل بينو رئيساً لمجلس إدارة المتحدة للاستثمارات المالية

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة المتحدة للاستثمارات المالية تعيين الدكتور عادل بينو رئيساً لمجلس إدارة الشركة، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز حضورها المؤسسي وتطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة.

ويُعدّ الدكتور بينو من أبرز الخبرات المالية في الأردن، إذ شغل سابقاً منصب رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، ويتمتع بسجل مهني وأكاديمي حافل في مجالات التمويل والحاكمية المؤسسية وإدارة المخاطر المالية.

كما يعمل أستاذاً مشاركاً في قسم التمويل في الجامعة الأردنية منذ عام 2007، ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مساهماته البحثية والأكاديمية في قضايا الأسواق المالية والتنظيم المالي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:06

البريد الأردني الطرود البريدية وطرود التجارة الإلكترونية تعمل بشكل اعتيادي وطبيعي

13:04

مشوقة يسأل عن ارتفاع نسب التدخين وكلفة الفاتورة العلاجية بسببه وطرق محاربته

13:02

مقتل شخصين إثر سقوط صاروخ إيراني على وسط إسرائيل

12:50

الخارجية تتابع إصابة أردنيَّيْن نتيجة وقوع شظايا خلال اعتداءات إيرانية على الإمارات

12:44

الجمعيات الخيرية في الغور الشمالي أمام تحدي تزايد أعداد طالبي المساعدات

12:19

وفيات الاثنين 9-3-2026

12:13

عمرو الليثي يفجر مفاجأة عن عادل إمام.. مذكراته في عمل تلفزيوني

12:05

7 شهداء و17 مصابا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

12:01

الأردن.. 28 إجراء عسكريا وأمنيا خلال 10 أيام من اعتداءات إيران

11:56

البيت الدائم: الجامعة الأم

11:52

أبوظبي.. إصابة شخصين أردني ومصري جراء شظايا اعتراض مقذوفات إيرانية

11:42

ماذا سيحدث لأسواق الطاقة العالمية إذا أعلنت دول الخليج القوة القاهرة ؟

وفيات
وفيات الاثنين 9-3-2026وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026