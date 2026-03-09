عادل بينو رئيساً لمجلس إدارة المتحدة للاستثمارات المالية

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة شركة المتحدة للاستثمارات المالية تعيين الدكتور عادل بينو رئيساً لمجلس إدارة الشركة، في خطوة تعكس توجهها نحو تعزيز حضورها المؤسسي وتطوير أدائها خلال المرحلة المقبلة.

ويُعدّ الدكتور بينو من أبرز الخبرات المالية في الأردن، إذ شغل سابقاً منصب رئيس هيئة الأوراق المالية الأردنية، ويتمتع بسجل مهني وأكاديمي حافل في مجالات التمويل والحاكمية المؤسسية وإدارة المخاطر المالية.

كما يعمل أستاذاً مشاركاً في قسم التمويل في الجامعة الأردنية منذ عام 2007، ويحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد المالي من الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى مساهماته البحثية والأكاديمية في قضايا الأسواق المالية والتنظيم المالي