بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون اقتصادية

حجازين: كلفة توليد الكهرباء في الأردن سترتفع 14.5 سنتا لكل كيلووات/ساعة

ساعة واحدة ago
حجازين: كلفة توليد الكهرباء في الأردن سترتفع 14.5 سنتا لكل كيلووات/ساعة

وطنا اليوم:أكد مدير عام سلطة المصادر الطبيعة الأسبق الدكتور ماهر حجازين، أن مخزون LNG ( الغازِ الطبيعي المسالِ) في العقبة سينتهي خلال أيام، مشيرا إلى أن لدى الأردن احتياطي يكفي لمدة نحو 10 أيام من تاريخ انقطاع الغاز.
وكشف حجازين، أن ذلك سيضطر الأردن إلى شراء LNG بأسعار مرتفعة تبلغ 25 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما كنا نشتريها بـ 6.5 دولارا.
وأوضح أن تكلفة توليد الكهرباء ما بين كلفة الغاز والمصاريف التشغيلية وحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2024 كانت 9.8 سنتا أمريكيا لكل كيلووات /ساعة مولد على الغاز، اما في ظل الاسعار الحالية فسترتفع إلى نحو 24 سنتا لكل كيلوات/ساعة مولدة على الغاز المسال.
وبين انه إذا اتجهت الحكومة إلى توليد الكهرباء على الديزل فستكون التكلفة أعلى، وبالتالي ستتحمل الحكومة خسائر ما مجموعه 5.6 مليون دولار يوميا او 170 مليون دولار شهريا، في حال بقاء أسعار الغاز المسال 24 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقال حجازين، “هنا تكمن أهمية تطوير مصادرنا المحلية للطاقة، وأهمها الصخر الزيتي، وعلى الحكومة التوجه فورا وبدون أي تأخير إلى التوسع في بناء محطات كهرباء عاملة على الصخر الزيتي”.
وأشار، إلى أنه لو لم تكن محطة العطارات عاملة والتي توفر على الدولة شراء كميات من الغاز المستورد، لكانت الخسائر حوالي 7 مليون دولار يوميا او 210 مليون دولار شهريا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:30

لا تشتموا العربا

15:21

زيد نفاع ينفي صلته بمنشور مسيء للنبي موسى عليه السلام

15:17

ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 394 قتيلا

14:48

جامعة البترا تقيم إفطارًا رمضانيًا لخريجيها من حملة درجة الدكتوراه

14:32

المياه: ضبط حفارة تحفر بئر مخالفة داخل غرفة مغلقة في المفرق

14:27

النرويج: التفجير الذي استهدف السفارة الأميركية قد يكون مرتبطاً بحرب إيران

14:09

نقل خدمات محطة ترخيص أبو نصير إلى مركز الخدمات الحكومي في شمال عمّان

14:06

مقتل جنديين إسرائيليين جنوبي لبنان

14:00

رئيس الوزراء: الأردن والسعودية جبهة واحدة في مواجهة التحديات

13:57

المنطقة العسكرية الشرقية تحبط 4 محاولات تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

13:56

المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهاتها الحدودية

12:52

الخطوط الجوية القطرية تسير رحلات محدودة

وفيات
وفيات الأحد 8-3-2026وفيات الجمعة 6-3-2026وفاة أكبر معمر في الطفيلة عن أكثر من 100 عاموفيات الخميس 5 – 3 – 2026وفيات الاربعاء 4-3-2026