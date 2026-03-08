حجازين: كلفة توليد الكهرباء في الأردن سترتفع 14.5 سنتا لكل كيلووات/ساعة

وطنا اليوم:أكد مدير عام سلطة المصادر الطبيعة الأسبق الدكتور ماهر حجازين، أن مخزون LNG ( الغازِ الطبيعي المسالِ) في العقبة سينتهي خلال أيام، مشيرا إلى أن لدى الأردن احتياطي يكفي لمدة نحو 10 أيام من تاريخ انقطاع الغاز.

وكشف حجازين، أن ذلك سيضطر الأردن إلى شراء LNG بأسعار مرتفعة تبلغ 25 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، بينما كنا نشتريها بـ 6.5 دولارا.

وأوضح أن تكلفة توليد الكهرباء ما بين كلفة الغاز والمصاريف التشغيلية وحسب التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية لعام 2024 كانت 9.8 سنتا أمريكيا لكل كيلووات /ساعة مولد على الغاز، اما في ظل الاسعار الحالية فسترتفع إلى نحو 24 سنتا لكل كيلوات/ساعة مولدة على الغاز المسال.

وبين انه إذا اتجهت الحكومة إلى توليد الكهرباء على الديزل فستكون التكلفة أعلى، وبالتالي ستتحمل الحكومة خسائر ما مجموعه 5.6 مليون دولار يوميا او 170 مليون دولار شهريا، في حال بقاء أسعار الغاز المسال 24 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

وقال حجازين، “هنا تكمن أهمية تطوير مصادرنا المحلية للطاقة، وأهمها الصخر الزيتي، وعلى الحكومة التوجه فورا وبدون أي تأخير إلى التوسع في بناء محطات كهرباء عاملة على الصخر الزيتي”.

وأشار، إلى أنه لو لم تكن محطة العطارات عاملة والتي توفر على الدولة شراء كميات من الغاز المستورد، لكانت الخسائر حوالي 7 مليون دولار يوميا او 210 مليون دولار شهريا