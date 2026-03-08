بنك القاهرة عمان
المياه: ضبط حفارة تحفر بئر مخالفة داخل غرفة مغلقة في المفرق

ساعة واحدة ago
المياه: ضبط حفارة تحفر بئر مخالفة داخل غرفة مغلقة في المفرق

وطنا اليوم:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية و مديرية الاحواض المائية والمشاغل المركزية وبالتعاون مع وزارة الداخلية و كوادر الامن العام، ضبطت حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالفة في المفرق -داخل غرفة مغلقة بالطوب ضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه.
وتم حجز الحفارة وردم البئر من قبل الكوادر الفنية وحجز الحفارة المخالفة لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه وتنظيم الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال التحقيق وتطبيق احكام القانون واحالتها للمحكمة.


