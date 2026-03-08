بنك القاهرة عمان
نقل خدمات محطة ترخيص أبو نصير إلى مركز الخدمات الحكومي في شمال عمّان

ساعتين ago
وطنا اليوم:أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات، عن نقل الخدمات التي تقدّمها محطة ترخيص أبو نصير المسائية إلى مركز الخدمات الحكومي الشامل/ شمال عمّان ابتداءً من اليوم الأحد.
ويأتي هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والاتحاد الأردني لشركات التأمين للتخفيف عن المواطنين وتقديم أفضل الخدمات في كافة الأوقات وبأقل جهد.
وتشكّل الخدمة التي يقدّمها مركز الخدمات الحكومي الشامل، خدمة الفحص الفني إضافة لكافة معاملات وخدمات إدارة الترخيص باستثناء الفحصين النظري والعملي


